Escándalo en plena calle: se negó a pagar por sexo, se desató una batalla y tuvo que intervenir el 911

Un insólito episodio de tensión alteró la calma de los vecinos en la ciudad de Charata, Chaco, tras una disputa pública por el pago de un servicio sexual. El conflicto se desató cuando una mujer se presentó frente a una vivienda particular para exigirle el dinero de una deuda al hijo de la propietaria del inmueble. Ante la negativa, se inició un fuerte reclamo a los gritos que atrajo la atención de quienes transitaban por la zona, convirtiendo un asunto privado en un escándalo callejero.

La situación escaló rápidamente cuando la madre del joven involucrado salió a confrontar a la mujer, lo que derivó en un intercambio de insultos y acusaciones cruzadas en la puerta de la casa. El nivel de violencia verbal fue tal que los residentes de la cuadra, temiendo que el cruce terminara en agresiones físicas, decidieron llamar de urgencia a la línea 911. El operativo policial llegó a los pocos minutos para intervenir en el altercado que ya se había vuelto incontrolable.

Después del incidente, no se registraron detenciones.

Cómo terminó el insólito pleito por los servicios sexuales

Los efectivos policiales lograron mediar entre las partes y separar a las mujeres, evitando que el incidente pasara a mayores o que se produjeran daños materiales en la propiedad. Según el reporte oficial de las autoridades locales, no se registraron detenciones debido a que, tras la charla con los uniformados, la reclamante decidió retirarse del lugar de forma pacífica. Sin embargo, el momento de asombro y nerviosismo quedó grabado en la memoria de los testigos que presenciaron el despliegue.

El episodio no tardó en viralizarse a través de las redes sociales y medios regionales, despertando todo tipo de comentarios por lo bizarro de la secuencia ocurrida en plena vía pública. Aunque la policía logró restablecer el orden, el conflicto dejó al descubierto una situación de morosidad que terminó exponiendo la intimidad de los protagonistas ante toda la comunidad.