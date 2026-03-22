Aldosivi pierde 1-0 con Sarmiento en el arranque del segundo tiempo

En el arranque del segundo tiempo, Aldosivi pierde 1-0 con Sarmiento por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Eva Perón de Junín

Un arranque de partido muy dinámico, en el que ambos equipos tuvieron oportunidades de llevar peligro al arco rival. La más clara en los primeros veinte minutos fue la que tuvo Villalba, el mediocampista del local, que ensayó un remate desde afuera del área y obligó a una muy buena respuesta de Axel Werner para evitar el primer tanto de la tarde.

A los 28 minutos volvió a tenerlo el conjunto de Sava vía pelota parada. Zabala tiró un muy buen córner desde el sector derecho y Seyral la conectó de cabeza pero la pelota se fue cerca del palo derecho de Werner.

Dos minutos más tarde, Diego Churín le fue con la plancha muy fuerte a Fernando Román y si bien a primera vista parecía un simple pisotón, en la repetición se ve claramente como el delantero le dobló de manera peligrosa el tobillo. Por esta razón el árbitro del encuentro fue llamado por el VAR, revisó la jugada y Bruno Amiconi cambió la amarilla por roja por lo que el equipo local se quedó con un jugador menos.

Cuando parecía que el impacto de la tarjeta roja iba a ser negativo para el local, fue todo lo contrario ya que a los 44 minutos tuvo una buena jugada por el sector derecho, García tiró el centro al medio, y ledespués de una serie de rebotes la pelota le quedó a Zabala que desvió la trayectoria y puso el 1-0 para que Sarmiento gane 1-0 en el cierre de la primera parte.

Síntesis:

Aldosivi: 1-Werner; 4-Rodrigo González, 33-Zalazar, 28-Moya, 3-Román, 18-Rodríguez; 13-Gino, 32-Leys, 55-Martín García; 11-Palavecino, 9-Arias. DT: Facundo Oreja.

Cambios: ST 1' Guzmán por Román

Sarmiento: 1-Burrai: 29-Santamaria, 34-Seyral, 2-Insaurralde, 77-Pasquini; 5-Garcia, 11-Gomez, 15-Zabala, 25-Villalba; 27-Marabel, 9-Churin. DT: Facundo Sava.

Amarillas: ST 2' Gino (A)

Rojas: PT 34' Churin (S)

Cambios:

Goles: PT 44' Zabala (S)

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: “Eva Perón de Junín”.

Noticia en Desarrollo