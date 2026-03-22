Inseguridad en Mar del Plata: dejó su auto estacionado para visitar a un amigo y se lo robaron

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la zona de la Vieja Terminal, cuando un joven dejó su auto estacionado para visitar a un amigo y, al regresar, constató que ya no estaba.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, en inmediaciones de Falucho y Lamadrid. Según las declaraciones del damnificado, había dejado el vehículo correctamente cerrado, por lo que desconoce cómo se produjo el robo.

Asimismo, indicó que no pudo hallar testigos en el lugar ni identificar cámaras de seguridad que permitan establecer en qué circunstancias fue sustraído el automóvil.

En su interior había dos parlantes marca JVC, una campera marca North Face de color negro y las llaves de su domicilio.

Por último, aclaró que el auto no cuenta con seguro en la actualidad y remarcó la importancia de recuperarlo, ya que es el único medio de transporte de su familia.

Por estas horas, el hecho es materia de investigación, mientras se intenta dar con el paradero del vehículo y establecer las circunstancias en las que se produjo el ilícito. En caso de conocer el paradero del auto se pueden comunicar con la Comisaría 2da o al 2235264902.