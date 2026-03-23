Sondeo de precios: cuánto cuesta hoy tomarse un café con medialunas en Mar del Plata

El café con medialunas es el clásico de los consumos en los bares y las confiterías de Mar del Plata, pero es también un combo que permite sondear los precios de la ciudad y analizar los valores de acuerdo a las zonas con más circulación de gente, al perfil de los locales o a las propuestas de menú.

En la zona del centro de Mar del Plata y en uno de los puntos clave del paseo turístico, como lo es Güemes, los valores tienden a ubicarse en la franja más alta. En La Fonte D'Oro, una de las cadenas más importantes de la ciudad, el café con leche con dos medialunas está en promoción a $7900. Un cortado o café en jarrito con dos medialunas ronda los $7500 y la propuesta de menú del día, que incluye entrada, plato principal y bebida, alcanza los $16.900.

Al alejarse del centro, los precios tienden a moderarse. En el barrio El Progreso, la cafetería "Maura" presenta opciones más económicas. El café con leche con tres medialunas cuesta $5000 y el cortado con dos medialunas $4000. Por otra parte, el menú del día se ofrece a $9000, aunque no incluye bebida. Si se paga aparte, tiene un valor extra de unos $2500.

En el barrio San José se puede observar una tendencia parecida. En "Abuelo Tito", el clásico café de avenida Independencia, el combo de café con leche con tres medialunas se consigue por $4400. El cortado con dos piezas también se ubica alrededor de los $4000 y el menú diario, sin bebida, cuesta $8000. Los adicionales rondan los $2000.

Los precios vuelven a escalar en el barrio La Perla. En "Dondera", el café con leche con dos medialunas y un jugo exprimido chico se ofrece a $5500, mientras que el cortado con dos medialunas llega a los $5000. El menú del día, que en este caso es mucho más completo ya que incluye plato, postre y café, asciende a $19.500, con bebidas aparte a $3500.

Por último, en el Puerto, en el "Café 1913" ubicado en el predio de Aldosivi, los valores son intermedios, tirando a altos. El café con leche con tres medialunas cuesta $8000, mientras que el cortado con dos medialunas se mantiene en $5000. Por otra parte, el menú del día con entrada, plato, postre y bebida, alcanza los $18.000.

Las diferencias de precios de acuerdo a la zona quedan a la vista: mientras que en los barrios alejados del circuito turístico el combo básico ronda entre los $4000 y los $5000, en áreas céntricas o de mayor circulación de personas puede superar los $9000.