Crisis total: cerró una histórica fábrica tras 64 años de actividad y despidieron a todos sus empleados

La histórica multinacional Cabot Argentina anunció el cierre definitivo de su planta en Campana, tras más de seis décadas de actividad ininterrumpida en el país. La decisión, motivada por el complejo escenario de las importaciones y la crisis del sector, pone fin a la trayectoria de la primera fábrica que la firma instaló en toda América Latina en 1962. La baja de persianas impacta de forma directa e indirecta en 150 familias, afectando tanto a operarios de planta como a personal de servicios de mantenimiento, seguridad y logística.

La planta era la única productora nacional de negro de humo, un insumo crítico y estratégico para la fabricación de neumáticos y diversos artículos industriales de caucho y plástico. Con una capacidad de producción que alcanzaba las 85.000 toneladas anuales, la fábrica se abastecía de recursos locales como el aceite decantado de la refinería de YPF en Ensenada. Su salida del mercado argentino genera una fuerte señal de alerta en toda la cadena de valor, ya que obliga a las pymes del sector a depender exclusivamente de proveedores externos.

Se trata de una fuerte señal de alerta en toda la cadena de valor.

Qué hizo el sindicato luego de la confirmación del cierre de la fábrica

Desde la Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) expresaron una "profunda preocupación" ante la pérdida de autonomía industrial y el riesgo de desabastecimiento. Advierten que esta medida no es un hecho aislado, sino una consecuencia de la falta de políticas que favorezcan la permanencia de proveedores estratégicos frente a la competencia extranjera. El cierre implica no solo la destrucción de puestos de trabajo, sino también la desaparición de conocimiento técnico calificado acumulado durante sesenta años de historia industrial.

Ante la gravedad de la situación, el Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo inició protestas en los portones de la fábrica ubicada sobre la avenida Larrabure. Para el próximo miércoles se programó una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo en La Plata, donde se buscará discutir el futuro de los empleados despedidos y las condiciones de indemnización. Mientras tanto, el proceso de desmantelamiento de la infraestructura ya comenzó.