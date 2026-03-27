Segundo choque en cadena en 24 horas: "La conductora quedó en shock"
Una camioneta no frenó en el semáforo y se llevó puesto al auto de adelante. No se registraron heridos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Poco después del mediodía se registró el segundo choque en cadena de las últimas 24 horas en Mar del Plata. Esta vez, ocurrió en el barrio San José, a metros del Polideportivo, sobre la calle Juan B. Justo casi 14 de julio.
Según el relato de los testigos, una camioneta Toyota no llegó a frenar a tiempo en el semáforo ubicado en la esquina de 14 de julio y embistió a un auto Fiat que estaba detenido, mientras que éste, por la fuerza del impacto, chocó a la camioneta Amarok de adelante.
Los vecinos dijeron que se escuchó una frenada importante y luego el golpe firme. Según trascendió, afortunadamente no se registraron heridos. "La mujer que manejaba la Toyota, de aproximadamente 40 años, quedó bastante shockeada, pero estaba ilesa", comentó un testigo a 0223.
Intervino personal de la policía de la Provincia para ordenar el tránsito y evaluar cómo se dieron los hechos.
Otro choque en cadena en Mar del Plata
Ayer tuvo lugar un choque en cadena en la ruta 11, entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el hecho involucró a varios vehículos a pocos metros del ingreso al Parque Camet en sentido a la localidad del partido de Mar Chiquita.
En las imágenes que trascendieron se pueden observar daños de distinto grado en los rodados e incluso los airbags encendidos en uno de ellos. El siniestro, que en principio tuvo como protagonistas a cinco automóviles, complicó el tránsito a la salida de Mar del Plata. El carril en dirección al norte fue interrumpido y el tránsito fue desviado por la ciclovía.
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