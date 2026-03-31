Aldosivi cae con Argentinos Juniors en el José María Minella

El equipo de Israel Damonte iguala con el "Bicho" por el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura.

En el arranque del segundo tiempo, Aldosivi cae 2-0 con Argentinos Juniors en el arranque del partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En la primera jugada del partido, el equipo de Damonte tuvo en los pies de Palavecino una buena chance de afuera del área. El delantero probó y Cortes tuvo que lucirse para mandarla al córner.

A los 28 llegó el primer tanto de la tarde para el "Bicho". El conjunto local quedó mal parado en defensa, Lescano le abrió la pelota a la izquierdo a Nicolás Oroz que tiró el centro al medio y llegó Ivan Morales para empujar la pelota y poner el 1--0 en el marcador.

A los 36 minutos el conjunto de Nico Diez tuvo una gran chance para ampliar el marcador. Francisco Álvarez remató desde tres cuartos de cancha y Werner se lució para mandarla al córner. El tiro de esquina la visita lo jugó rápido, la pelota le quedó a López Muñoz que tiró un gran centro al segundo palo y llegó solo Riquelme para poner el 2-0.

Síntesis:

Aldosivi: 1- Axel Werner; 2- Guillermo Enrique, 33- Nicolás Zalazar, 6- Joaquín Novillo, 21- Emanuel Iñiguez; 32- Franco Leys, 13- Federico Gino, 10- Alan Sosa; 11- Agustín Palavecino, 19- Nicolás Cordero, 30- Alejandro Villarreal.

Argentinos Juniors: 25- Brayan Cortes; 14- Kevin Coronel, 16- Francisco Álvarez, 6- Román Riquelme, 20- Sebastián Prieto; 24- Federico Fattori, 11- Nicolás Oroz, 10- Alan Lescano; 23- Hernan López Muñoz, 29- Ivan Morales, 30- Emiliano Viveros.

Goles: PT 28' Morales, PT 36' Riquelme

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: José María Minella