Billeteras virtuales: cuáles pagan más interés en marzo

A principios de marzo de 2026, Carrefour Banco se destaca como la billetera virtual con el mayor rendimiento, ofreciendo una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 32%. Le siguen Cocos Pay y Banco Bica, mientras que otras plataformas como Ualá y Naranja X también presentan opciones competitivas para quienes buscan rentabilidad.

Entre las principales opciones, Carrefour Banco lidera con ~32% TNA. Cocos Pay ofrece entre 24% y 27% TNA según el instrumento elegido, Banco Bica ronda el 27%, Ualá alcanza un 29% y Naranja X, con topes en el saldo, ofrece 27%. Plataformas como Astropay, Personal Pay y Mercado Pago tienen tasas más bajas, entre 21% y 23%, pese a que históricamente siempre estuvieron más arriba.

Naranja X tiene limitaciones y aplica topes.

Las billeteras virtuales que tienen topes límite de ganancia

Al evaluar estas opciones, es importante considerar la relación entre tasa y límite. Naranja X, por ejemplo, aplica topes en el monto que genera rendimientos, mientras que otras plataformas permiten rentabilizar montos mayores sin restricciones estrictas en cuanto al número. La liquidez inmediata también es un punto a favor frente a instrumentos tradicionales como el plazo fijo.

Muchos usuarios adoptan estrategias combinadas, diversificando entre varias cuentas para aprovechar la que ofrece mayor rendimiento. Esto permite maximizar ganancias sin sacrificar accesibilidad, adaptando la elección a sus necesidades financieras y al volumen de dinero que desean remunerar en cada billetera virtual; y algunas de las plataformas también brindan descuentos concretos en compras y gastos ociosos.