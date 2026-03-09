Cómo sigue la salud de la nena atropellada cuando sacaban el auto del garaje

La nena de un año de edad oriunda de Miramar que fue arrollada la semana pasada cuando su papá sacaba el auto del garaje tuvo una buena evolución durante el fin de semana y salió del área de cuidados intensivos del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que tuvo una muy buena evolución y que ya fue derivada a una sala común de internación pediátrica. La pequeña había sido trasladada de urgencia y los primeros días estuvo en el área de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Pasó a una sala de internación.

Tal como se informó, el trágico hecho ocurrió el pasado martes por la tarde en General Alvarado cuando el Chevrolet Corsa que manejaba su papá salía desde el garaje de la vivienda embistió accidentalmente a la beba.

Las actuaciones por el delito de lesiones culposas se tramitan en la fiscalía temática a cargo de Germán Vera Tapia.