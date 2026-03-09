Tenía pedido de captura y la encontraron llorando en la ruta

Una mujer de 44 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo fue detenida el lunes a la madrugada en la ruta 226 tras un llamado al 911 que denunció la presencia de una persona llorando en la zona.

Fue personal de la comisaría decimocuarta el que arribó a la zona de las calles Río Jáchal y El Mirador en el barrio La Gloria de La Peregrina tras el aviso que advertía sobre la presencia de una mujer que caminaba por la zona en estado de llanto.

El personal entrevistó a la mujer que manifestó que horas antes había conocido a un hombre en la zona y que, tras mantener una discusión con él, decidió retirarse del domicilio al que había concurrido por voluntad propia. “Dijo que estaba en la ruta para tomar el colectivo de la línea 717 y regresar a Mar del Plata”, dijeron fuentes oficiales.

Si bien la mujer indicó no haber sufrido ningún tipo de agresión física ni psicológica, los oficiales le pidieron sus datos personales y al identificarla confirmaron que registraba un pedido de captura activo desde el 13 de febrero de 2026 por hurto.

Desde el Juzgado Correccional N.º 5 ordenaron su posterior traslado a la Unidad Penal N.º 50 de Batán a los fines de cumplimentar las medidas judiciales vigentes.