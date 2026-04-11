Encerró a la empleada en el baño para robar en un comercio: lo detuvieron y recuperaron el botín

Un hombre de 42 años fue detenido este sábado en Mar del Plata acusado de protagonizar un intento de robo agravado con arma de fuego en un comercio de la zona de Olavarría al 3200.

El hecho se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un asalto en curso. Según el parte policial, el sospechoso ingresó al local exhibiendo un arma de fuego, sustrajo dinero en efectivo y dejó encerrada en el baño a la empleada del lugar, una joven de 20 años.

Tras el robo, un familiar de la víctima advirtió la situación y comenzó a perseguir al agresor a pie, mientras solicitaba ayuda a terceros para dar aviso a emergencias. Esta rápida reacción permitió un inmediato operativo policial en la zona.

Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría Novena y del Comando de Patrullas lograron interceptar al sospechoso en la intersección de Avellaneda y Alvear, donde fue aprehendido. En el procedimiento también se logró recuperar el dinero sustraído.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que la víctima pudo reconocer al autor del hecho.

La causa quedó a cargo de la UFIJE N°14, encabezada por el fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso las actuaciones de rigor, la restitución del dinero a la damnificada y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44.