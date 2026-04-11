Atención conductores: si no tenés estos papeles al circular por la ruta 2, te puede salir caro

Para evitar multas severas durante este fin de semana, es fundamental contar con toda la documentación obligatoria antes de emprender viaje por la ruta 2.

Los conductores deben llevar el DNI, la Licencia de Conducir vigente y la Cédula Verde del vehículo, o la Cédula Azul si no se es el titular. También es requisito indispensable presentar el comprobante de seguro vigente y la constancia de la VTV aprobada. La falta de cualquiera de estos papeles puede derivar en la retención preventiva del carnet o el acarreo del auto hacia el playón municipal.

Los elementos indispensables para evitar infracciones

Además de los documentos personales y del vehículo, las autoridades viales exigen portar elementos de seguridad activos para circular hacia o desde Mar del Plata. Es obligatorio llevar un matafuego con carga vigente, ubicado al alcance del conductor, y el juego de balizas portátiles normalizadas para casos de emergencia.

También se recomienda contar con un chaleco reflectante y un botiquín de primeros auxilios, aunque estos últimos suelen ser sugerencias de prevención más que causales directas de infracción. El incumplimiento de estas normas de seguridad suele ser uno de los puntos más controlados en los operativos cerrojo de la provincia.

Se recomienda contar con chaleco reflectante y botiquín.

Los operativos de control en las rutas bonaerenses se intensificaron, con puestos fijos en peajes y en el acceso a las ciudades balnearias. La Ley de Alcohol Cero rige en todo el territorio provincial, por lo que cualquier registro positivo en el test de alcoholemia resultará en multas millonarias e inhabilitación inmediata.

Se recomienda verificar que las luces del vehículo funcionen correctamente, ya que el uso de luces bajas es obligatorio las 24 horas del día. Ignorar estas reglamentaciones básicas puede transformar un viaje de descanso en un dolor de cabeza financiero para el presupuesto familiar.

Por último, es importante recordar que el sistema de scoring nacional ya está plenamente operativo y resta puntos de la licencia por cada infracción cometida. Exceder los límites de velocidad o realizar sobrepasos indebidos por la banquina son faltas graves que hoy se pagan con sanciones económicas que superan el millón de pesos. La paciencia y el respeto por las señales viales son las mejores herramientas de prevención.