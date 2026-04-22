Brutal secuencia en el centro de Balcarce: se enfrentaron con cuchillos mientras otros los grabaron en video

Captura de imagen de la brutal secuencia acontecida en el centro de Balcarce.

Un episodio de fuerte violencia ocurrido en pleno centro de la ciudad de Balcarce quedó expuesto a partir de un video que comenzó a circular en las últimas horas y que generó preocupación entre vecinos.

La secuencia, difundida por el medio de comunicación local Gabal, se desarrolló sobre avenida Kelly, entre las calles 17 y 19, donde un grupo de jóvenes se enfrentó utilizando armas blancas.

Las imágenes muestran momentos de alta tensión, con intentos de agresión directa entre los involucrados mientras otros adolescentes permanecen en el lugar observando la escena sin intervenir.

Uno de los pasajes más impactantes del registro evidencia a uno de los participantes arrastrando un cuchillo contra el asfalto, en un gesto claramente intimidante que intensifica el clima de violencia.

El conflicto se disipa segundos después, cuando el grupo comienza a dispersarse. En ese contexto, se observa a uno de los jóvenes ingresar rápidamente a un comercio de tipo polirrubro ubicado en la zona.

Otro aspecto que suma inquietud es la ausencia de efectivos policiales durante el desarrollo del episodio, al menos en el tramo captado por el video que se difundió. La viralización de las imágenes reavivó el debate en torno a la violencia juvenil y la seguridad en sectores céntricos de la ciudad.