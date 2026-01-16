Coordinaban por WhatsApp para encontrarse a pelear: se filmaban y compartían los videos
Se trata de un grupo de jóvenes de Puerto Madryn con miembros de entre 13 y 17 años.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de detectar algunos videos de enfrentamientos entre jóvenes en distintos puntos de Puerto Madryn, el Ministerio Público Fiscal intervino para entender el origen de estas disputas y ordenó una serie de allanamientos.
De aquella investigación se logró reconstruir la dinámica de los jóvenes, que en el último tiempo organizaban peleas a través de WhatsApp y se grababan para compartir los videos en las redes sociales. Lo más preocupante es que muchos de ellos llevaban armas blancas a las peleas.
Son grupos integrados por adolescentes, que tienen desde 13 hasta 17 años. Las autoridades dispusieron distintas medidas con el objetivo de prevenir nuevos episodios y desarticular este tipo de convocatorias.
La intervención se desarrolló de manera articulada entre la Fiscalía, las fuerzas de seguridad y otros organismos públicos con competencia en Niñez y Adolescencia. Si bien el Ministerio Público Fiscal interviene una vez que el delito fue cometido, se buscó priorizar la prevención.
Leé también
Temas
Lo más
leído