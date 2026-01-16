Coordinaban por WhatsApp para encontrarse a pelear: se filmaban y compartían los videos

Después de detectar algunos videos de enfrentamientos entre jóvenes en distintos puntos de Puerto Madryn, el Ministerio Público Fiscal intervino para entender el origen de estas disputas y ordenó una serie de allanamientos.

De aquella investigación se logró reconstruir la dinámica de los jóvenes, que en el último tiempo organizaban peleas a través de WhatsApp y se grababan para compartir los videos en las redes sociales. Lo más preocupante es que muchos de ellos llevaban armas blancas a las peleas.

Son grupos integrados por adolescentes, que tienen desde 13 hasta 17 años. Las autoridades dispusieron distintas medidas con el objetivo de prevenir nuevos episodios y desarticular este tipo de convocatorias.

La intervención se desarrolló de manera articulada entre la Fiscalía, las fuerzas de seguridad y otros organismos públicos con competencia en Niñez y Adolescencia. Si bien el Ministerio Público Fiscal interviene una vez que el delito fue cometido, se buscó priorizar la prevención.