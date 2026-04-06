Frank´s transforma abril en el "mes del pancho" y podés ganarte un mes de pancho gratis

Frank 's, el icónico spot de panchos con estética neoyorquina de la ciudad, anuncia el lanzamiento de su campaña más ambiciosa: “El Mes del Pancho”. Durante todo abril, y en relación al Día del Pancho (24 de abril), el local se convertirá en el escenario de un duelo gastronómico, invitando a marplatenses y turistas a ser jueces de su nueva propuesta: La Doble Trilogía que permitirá a los clientes ganarse UN MES DE PANCHOS GRATIS.

La campaña gira en torno a un desafío: por un lado, la Trilogía Clásica ($8.500), con el Yankee, Frankfurt y Mex como iconos, que defiende la herencia y los sabores que hicieron de Frank’s un culto urbano; y por otro, la Trilogía del Chef ($ 7.000), una serie de tres mini panchos con salsas exclusivas diseñadas para romper el molde de los sabores tradicionales.

A diferencia de otros lanzamientos, Frank 's no decide quién gana: lo hace la gente. Cada cliente que pase por el mostrador durante abril podrá probar ambas propuestas y dar su veredicto.

Lo importante es que si el público adivina ingredientes de cada pancho nuevo, se gana 1 MES DE PANCHOS GRATIS.

“Un solo día no alcanzaba para celebrar al pancho, por eso decidimos tomarnos todo el mes. Queremos que la cocina sea la estrella y que el cliente sea el juez final”, afirman desde la marca.

Referentes del street food en Mar del Plata, Frank 's combina recetas clásicas y de autor para hacer del mes del pancho una experiencia única.

