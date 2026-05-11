"Mamá, tengo mucho miedo": entraron a robar a una casa, le pegaron un machetazo y amenazaron a su hijo de 4 años

Una violenta entradera en la localidad de González Catán dejó a una familia aterrorizada luego de que cuatro delincuentes menores de edad irrumpieran en su vivienda durante la madrugada. Los asaltantes, que tendrían entre 14 y 16 años, se descolgaron desde los techos y forzaron la entrada a patadas mientras el dueño de casa intentaba desesperadamente frenar el ingreso. El hecho escaló rápidamente en agresividad cuando los delincuentes lograron entrar y atacaron al hombre con un martillo en la cabeza antes de maniatarlo frente a su esposa y su pequeño hijo.

Durante los minutos de máxima tensión, uno de los ladrones mantuvo encañonados a Natalia y a su hijo Dylan, de apenas 4 años, quien lloraba desconsoladamente mientras presenciaba el ataque a su padre. "Mamá, tengo mucho miedo, por favor vamos a dormir", repetía el niño entre lágrimas, una frase que resume el trauma vivido por la familia en su propia habitación. A pesar de que los asaltantes gatillaron sus armas en varias oportunidades sin que salieran los proyectiles, la madre suplicó que bajaran las armas para no afectar aún más al menor.

Qué hicieron los delincuentes antes de retirarse de la casa

Los delincuentes revolvieron cada rincón de la propiedad y cargaron todo lo que encontraron en bolsas de consorcio y mochilas, llevándose desde electrodomésticos y celulares hasta ropa interior y perfumes. Tras dejar al dueño de casa herido y atado con cinta en sus extremidades, los jóvenes asaltantes escaparon por donde habían ingresado, dejando a las víctimas en un profundo estado de shock. La familia denunció que el nivel de impunidad es total y que la corta edad de los atacantes no impidió que actuaran con una frialdad y saña difíciles de olvidar.

La policía de La Matanza trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad que registraron el momento en que la banda saltaba desde los techos vecinos para concretar el robo. Vecinos de la zona expresaron su indignación ante la reiteración de asaltos cometidos por menores armados que azotan el barrio Sarmiento y alrededores. Mientras tanto, Natalia y Hernán intentan contener a su hijo, quien tras el episodio se niega a dormir solo por el temor de que los "hombres del techo" regresen a su hogar para lastimarlos nuevamente.