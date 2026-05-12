Horror: un nene quiso defender a su mamá de los golpes de su papá y recibió una brutal paliza

Un escalofriante caso de violencia intrafamiliar conmociona a la localidad de Sarmiento, en Chubut, tras conocerse los detalles de una brutal agresión contra un menor. El episodio ocurrió cuando un niño intentó intervenir para proteger a su madre, quien estaba siendo atacada a golpes de puño por su pareja dentro de la vivienda. Lejos de detenerse, el agresor de 26 años arremetió con saña contra el pequeño, provocándole diversas heridas antes de que la mujer lograra pedir auxilio y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La investigación judicial reveló que este no fue un hecho aislado, sino el punto culminante de un ciclo de violencia que se extendió por casi un año. La Fiscalía formuló cargos que incluyen tres ataques previos documentados entre mayo de 2025 y enero de 2026, que abarcan desde lesiones leves hasta amenazas de muerte con armas. Estos antecedentes penales fueron determinantes para que la justicia calificara el accionar del imputado como autor de lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

El hombre permanece bajo prisión preventiva.

Qué pasó con el agresor luego del brutal ataque

Actualmente, el hombre permanece detenido bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso de recolección de pruebas y testimonios en la Oficina Judicial local. Debido a la gravedad de los hechos y la participación de menores de edad, se dio intervención directa a la Asesoría de Familia para garantizar la asistencia psicológica y el resguardo de las víctimas. La comunidad sigue de cerca el caso, que puso de manifiesto la extrema vulnerabilidad de los niños que quedan atrapados en situaciones de maltrato contra sus madres.

El caso tomó relevancia pública durante la audiencia de apertura de investigación, donde se detallaron los momentos de terror que vivió la familia en el último tiempo. Mientras el acusado espera el juicio tras las rejas, las identidades de los involucrados se mantienen bajo estricta reserva para proteger la integridad del niño agredido. La Justicia busca ahora determinar si existieron otros episodios no denunciados, mientras los profesionales de salud trabajan en la recuperación emocional de las víctimas tras el violento desenlace.