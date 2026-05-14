Con apoyo libertario, el oficialismo aprobó la Rendición de Cuentas 2025

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la Rendición de Cuentas 2025 de la Municipalidad de General Pueyrredón, en una sesión sin sorpresas en cuanto al resultado, luego del dictamen favorable emitido días atrás por la Comisión de Hacienda. El expediente fue convalidado con los 14 votos del interbloque oficialista integrado por Pro, La Libertad Avanza, UCR y Coalición Cívica, mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador votaron en contra.

La aprobación terminó de validar políticamente un ejercicio económico atravesado por un fuerte deterioro de las cuentas municipales. El principal dato de la Rendición de Cuentas estuvo marcado por un resultado financiero deficitario consolidado de $16.268 millones entre la Administración Central y los entes descentralizados, mientras que Osse fue el único organismo con superávit, por $8.831 millones.

En el caso puntual de la Administración Central, el rojo financiero ascendió a $10.286 millones, más del doble que en 2024, cuando había sido de $4.533 millones. Además, el Municipio perdió el ahorro corriente: los ingresos habituales ya no alcanzaron para cubrir los gastos de funcionamiento, con un resultado corriente negativo de $5.329 millones.

Fernando Muro explicó los motivos del déficit y expuso las consecuencias del plan económico de Milei.

Durante el debate, el oficialismo defendió el resultado fiscal y atribuyó el déficit a factores externos. El concejal Fernando Muro había sostenido en comisión que el deterioro se explicó por “la caída de la recaudación originada por factores externos al Municipio, la caída en las transferencias y una cuestión macroeconómica”, en referencia al impacto de la inflación y la retracción económica sobre los recursos municipales.

Desde el oficialismo también remarcaron que el Presupuesto 2025 había sido elaborado con una previsión inflacionaria del 18,5%, aunque el índice anual finalmente cerró en 31,5%, lo que impactó especialmente en salarios y costos operativos.

Otro de los puntos salientes de la Rendición de Cuentas fue la caída de la inversión pública. Según los datos de ejecución presupuestaria, la Municipalidad gastó apenas $1.770 millones de los $8.952 millones originalmente previstos para obra pública, una ejecución inferior al 20%. Además, durante el año el Ejecutivo recortó casi la mitad de las partidas destinadas a la Secretaría de Obras.

La sesión fue presidida por el libertario Emiliano Recalt.

En términos reales, la inversión municipal en infraestructura cayó cerca de un 60% respecto a 2024 y nueve de los veinte proyectos incluidos en el Presupuesto directamente no tuvieron ejecución alguna. Entre ellos aparecieron las cinco obras que dependían de financiamiento nacional, en línea con la política de “obra pública cero” implementada por el gobierno de Javier Milei.

También quedaron sin ejecución proyectos financiados con fondos municipales, como la construcción del edificio para la ESMET 1, el Centro de Día de Salud Mental, obras en escuelas y cruces accesibles.

La discusión sobre las cuentas municipales se dio además en un contexto de fuerte caída de transferencias nacionales. Según la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2026, el gobierno nacional no envió un solo peso en transferencias discrecionales al Municipio, mientras que la Provincia giró fondos por más de $31 mil millones.

La ejecución de gastos expuso un fuerte recorte en la oba pública.

Pese a las críticas cruzadas y los cuestionamientos sobre el déficit, el oficialismo volvió a imponer su mayoría automática y logró aprobar sin sobresaltos la Rendición de Cuentas correspondiente al último año completo de gestión de Guillermo Montenegro y el inicio de la administración de Agustín Neme.

Las rendiciones de cuentas de la Administración Central, Emder, Emturyc, Emsur, Emvial y Osse ahora serán elevadas al Tribunal de Cuentas de las Provincia de Buenos Aires, donde se hará el debido control legal de la ejecución presupuestaria.