El pueblo a una hora de Mar del Plata que le rinde tributo a la papa y es ideal para una escapada

Comandante Nicanor Otamendi, una localidad agrícola ubicada a solo 36 kilómetros de Mar del Plata, se consolidó como un destino clave para el turismo de cercanía en la provincia de Buenos Aires. Este pintoresco pueblo del partido de General Alvarado combina la tranquilidad del campo con una ubicación estratégica, situándose a escasos minutos de Miramar y Balcarce. Su fisonomía austera y la hospitalidad de sus habitantes lo convierten en el refugio ideal para quienes buscan desconectar del ruido urbano sin alejarse demasiado de la costa atlántica.

Cuáles son las principales atracciones de Nicanor Otamendi

El gran orgullo de la comunidad es la "Fiesta Provincial de la Papa", un evento multitudinario que rinde tributo a la principal actividad económica de la región. Año tras año, la localidad celebra su rol fundamental en la producción nacional, ya que en sus tierras se cosecha aproximadamente el 30% de la papa que se consume en todo el país. La celebración, organizada por el club Círculo Deportivo, transforma las calles del pueblo en un escenario de exposiciones agroindustriales, ferias de artesanos y una variada oferta gastronómica temática.

El pueblo parece haberse congelado en el tiempo.

Llegar a este destino es sencillo a través de la Ruta Provincial 2 y la Ruta Provincial 88, lo que facilita el acceso para los viajeros que recorren el sudeste bonaerense. Además de su perfil productivo, Otamendi ofrece un entorno natural privilegiado para realizar caminatas y disfrutar de la vida al aire libre en un ambiente seguro y familiar. La cercanía con playas como Mar del Sud y Centinela del Mar permite a los visitantes alternar entre los paisajes rurales de las sierras y el descanso frente al mar en un solo itinerario.

La relevancia de este evento trasciende lo económico para convertirse en un fenómeno cultural que atrae a miles de personas de toda la región. El programa anual incluye desde muestras técnicas para el sector agropecuario hasta espectáculos musicales con artistas de renombre que se presentan en el escenario principal del club local. Con su perfecta mezcla de historia, trabajo y recreación, Comandante Nicanor Otamendi se ratifica como una parada obligatoria para descubrir la verdadera esencia del interior bonaerense en cualquier época del año.