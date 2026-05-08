Viven solo 300 personas: el pintoresco pueblo a minutos de Mar del Plata que parece un set de filmación

Los Pinos se presenta como un refugio de paz absoluta ubicado a solo 15 kilómetros de Balcarce y a un breve trayecto desde Mar del Plata. Fundado en 1907 al calor del ferrocarril, este pintoresco pueblo rural conserva una fisonomía detenida en el tiempo que atrae a fotógrafos y viajeros curiosos. Con una población que apenas supera los 300 habitantes, sus calles arboladas y casonas antiguas ofrecen una atmósfera tan auténtica que muchos visitantes aseguran sentirse dentro de un set de filmación.

La tranquilidad y la armonía del lugar es absoluta.

El patrimonio histórico del lugar es uno de sus pilares más fuertes, destacándose la delegación municipal construida por el célebre arquitecto Francisco Salamone a finales de los años 30. Durante décadas, el pueblo funcionó como un pujante polo productivo gracias a la intensa actividad minera de la cantera del Cerro San Agustín. Hoy, ese pasado industrial ha dado paso a un presente mucho más calmo, donde la capilla Exaltación de la Cruz y la plaza principal son los puntos de encuentro predilectos.

Cuáles son las principales atracciones de Los Pinos

Para quienes buscan una escapada diferente, la cercanía con el Cerro San Agustín permite combinar el aire puro del campo con actividades de senderismo y contacto directo con la naturaleza. Los habitantes aún mantienen la costumbre de disfrutar las tardes en la vereda, reforzando la sensación de seguridad y hospitalidad que define a la identidad bonaerense. Además, el pueblo cuenta con establecimientos rurales de larga trayectoria, como la cabaña ganadera Los Pinos, que es un referente productivo de la zona.

Las construcciones arquitectónicas suelen resaltar.

Llegar a este paraje es sumergirse en un ritmo de vida pausado donde el silencio solo se interrumpe por el sonido del viento entre los árboles y el canto de los pájaros. El trazado urbano invita a ser recorrido a pie o en bicicleta, descubriendo rincones olvidados que guardan la esencia de los antiguos pueblos ferroviarios del interior provincial. Villa Los Pinos se consolida así como el destino ideal para aquellos que necesitan desconectar del ruido de la ciudad sin alejarse demasiado de la Costa Atlántica.