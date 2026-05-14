Muro defendió la Rendición de Cuentas y atribuyó el déficit a la inflación y la caída de transferencias

El concejal Fernando Muro salió este jueves a defender la Rendición de Cuentas 2025 durante el debate en el Concejo Deliberante y atribuyó el déficit municipal principalmente a la caída de transferencias nacionales y provinciales y al impacto de la inflación sobre los gastos operativos.

Según sostuvo el edil del Pro, “las principales causas de este déficit tienen que ver con dos cuestiones”. En primer lugar, mencionó la disminución de fondos provenientes de otros niveles del Estado: “Están presupuestados y al no ingresar, los servicios se deben cumplir igual, entonces hay un desfasaje”, explicó.

Muro detalló que el Municipio dejó de recibir unos $14.300 millones respecto de lo previsto originalmente en el Presupuesto. Entre los rubros afectados enumeró $7.300 millones correspondientes al financiamiento del sistema educativo municipal, otros $3.600 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y $2.226 millones vinculados a obra pública. A eso, agregó, se sumó una caída de $10.300 millones en los ingresos tributarios municipales, en un contexto de retracción económica, lo que indirectamente expone las consecuencias negativas del programa económico de Milei.

Que no se entere Milei: el Pro explicó que la inflación de 2025 generó parte del déficit.

El edil oficialista también apuntó contra el impacto de la inflación sobre las cuentas públicas. “La inflación sigue siendo un problema para todos los argentinos”, afirmó, al señalar que el Presupuesto 2025 había sido elaborado con una pauta inflacionaria del 18,3%, aunque finalmente el índice anual terminó en 31,5%.

“Imagínense lo que es hacer cálculos presupuestarios con estos incrementos de precios de la economía”, planteó. En ese sentido, remarcó que los salarios representan el 66% de los gastos operativos municipales y señaló que el cumplimiento de las paritarias generó una fuerte presión sobre las cuentas comunales.

Muro defendió además el manejo fiscal de la administración y rechazó los cuestionamientos opositores sobre un supuesto “descontrol del gasto”. Según indicó, el gasto total ejecutado apenas superó en un 1,87% lo proyectado originalmente en el Presupuesto. “Es una desviación mínima, refleja una disciplina fiscal exhaustiva. El Municipio se está administrando bien”, sostuvo.

El gobierno municipal insistió sobre el incumplimiento del convenio por el cual Nación y Provincia financian la educación municipal.

En relación con la deuda flotante de unos $31 mil millones cuestionada por la oposición, el concejal afirmó que se trata de obligaciones corrientes propias del funcionamiento municipal. Según explicó, dos tercios corresponden a salarios de diciembre y aportes patronales que se pagan en enero. “No existe una deuda estructural. La deuda consolidada es el 1% del Presupuesto”, aseguró.

Finalmente, Muro remarcó que, a diferencia de la Nación y la Provincia, los municipios no pueden emitir moneda, colocar bonos ni tomar deuda libremente para afrontar desequilibrios financieros, por lo que deben sostener una política de “manejo austero y ordenado” de las cuentas públicas. “El Municipio no presenta problemas de liquidez y hace frente a los pagos”, concluyó.