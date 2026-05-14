El dólar oficial borró subas y cerró debajo de los $1.400

El dólar oficial borró subas de inicios de jornada este jueves 14 de mayo y volvió a cotizar debajo de los $1.400, por octava rueda consecutiva, en medio de una abundante oferta privada de divisas.

En el segmento mayorista -referencia del mercado- el tipo de cambio retrocedió $1 hasta los $1.391 para la venta. Así, la cotización permaneció lejos del tope superior del esquema de bandas cambiarias fijado por el Banco Central, actualmente en $1.729,14, con una brecha del 24,3%.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.418,90 para la venta. Por su parte, el dólar blue opera a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El dólar blue opera a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.481,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%. El dólar MEP opera a $1.421,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.476,03.