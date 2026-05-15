Joven acusado de robar a un hombre de 87 años en su casa negó los hechos

El joven de 18 años acusado de protagonizar una entradera a fines de abril en la ciudad de Miramar que fue detenido el jueves por personal de la DDI tras la realización de un allanamiento negó tener relación alguna con el hecho en su declaración ante el fiscal Ramiro Anchou en Tribunales.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso este medio, el joven se entrevistó con miembros de la defensa oficial y negó haber cometido el robo que un hombre de 87 años sufrió en su casa de calle 28 al 1500 de Miramar en el que le robaron un par de televisores, un celular, prendas de vestir, un revólver calibre .32 y su auto VW Fox.

Uno de los allanamientos.

Tal como se informó, el rodado fue hallado en calle 70 y avenida 37 de esa localidad y a partir de las labores de la Sub DDI –que incluyó -el análisis de imágenes de cámaras de seguridad- se logró establecer la identidad de los posibles autores.

Luego del aval de la Justicia de Garantías el personal policial irrumpió en dos viviendas en calle 46 al 200 y calle 1 al 2300 donde secuestraron vainas servidas, municiones intactas, prendas de vestir empleadas en el hecho, un celular y 241 gramos de marihuana.

Elementos secuestrados.

El joven que hoy se negó a declarar está imputad de los delitos de robo agravado por el uso de arma e infracción a la ley de estupefacientes y su cómplice aún no pudo ser hallado.