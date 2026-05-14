Repunta la temperatura y sale el sol: el clima sorprende este viernes en Mar del Plata

Pronosticaron una máxima de 16° para este viernes en Mar del Plata.

Luego de jornadas más bien frescas y atravesadas por lloviznas en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un viernes con condiciones climáticas ideales para disfrutar del aire libre, con pasajes de sol por la mañana y una temperatura agradable.

En principio, el jueves finalizará con 8°, viento que soplará a baja velocidad del sector oeste y el cielo parcialmente nublado, y el termómetro caerá a 5° durante la madrugada, en la que se mantendrán el resto de las variables.

No se esperan fuertes vientos a lo largo del viernes, a diferencia de los días pasados.

En tanto a las primeras horas de sol, el organismo anunció 4° y viento del noroeste, a una velocidad mayor de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h), con intervalos nubosos. Sin embargo, la temperatura alcanzará una máxima de 16° en la tarde, en la que el cielo estará cubierto y el viento será más intenso.

Finalmente, el SMN prevé 11°y brisa suave proveniente del norte para la noche, y adelantó un fin de semana que iniciará inestable pero concluirá con buen tiempo.

El SMN pronosticó un viernes con 16° de máxima y 4° de mínima en Mar del Plata.

Conforme al pronóstico, la máxima será de 13° en ambos días, pero lloverá en la mañana y madrugada del sábado, y se esperan ráfagas de hasta 50 km/h del sudeste. No obstante, el clima mejorará el domingo, que a pesar del frío, no habrá precipitaciones ni fuertes vientos.