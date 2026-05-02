Tras permanecer dos meses prófugo, cayó "El loco" Cárdenas.

Un peligroso delincuente condenado por homicidio fue recapturado este sábado por la mañana en la ciudad de Trelew, luego de haber permanecido dos meses prófugo tras una fuga ocurrida durante una salida controlada a una consulta psicológica.

Se trata de Darío Fernando Cárdenas, alias “El Loco”, quien cumplía una condena de 15 años de prisión por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En marzo pasado, logró evadir la custodia policial durante una visita médica, se arrojó desde el primer piso del lugar donde se encontraba y escapó en una motocicleta.

La detención se concretó durante un procedimiento de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew, en el marco de una investigación por un hurto agravado. Según informaron fuentes oficiales, el operativo permitió dar con el prófugo en uno de los domicilios que ya eran vigilados por la fuerza.

El ministro de Seguridad de la provincia Héctor Iturrioz confirmó la captura y destacó el trabajo de los efectivos. “Estamos muy conformes con la recaptura, especialmente por la familia de la víctima, que recibió la noticia con alivio”, señaló en conferencia de prensa.

De acuerdo con la investigación, el condenado contaba con apoyo externo para concretar la fuga, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un escape planificado con antelación.

Cárdenas será trasladado en las próximas horas a una audiencia judicial en la que deberá responder por la evasión, mientras se evalúan nuevas medidas de seguridad en torno a su detención.