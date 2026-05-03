Sabías que la casa de la Cenicienta está en Mar del Plata

"La Cenicienta" es el nombre de una de las casas más emblemáticas de la ciudad

Revestimiento de piedra, madera, techos de tejas, escaleras serpenteantes de piedra y un cantero que imita una ladera ubicados en uno de los puntos con mejor vista de Mar del Palta. El Chalet, próximo a cumplir cien años, se denominó “La cenicienta” y es uno de los más más ponderados de la ciudad.

Declarado de interés patrimonial por el Honorable Concejo Deliberante en 1994, el chalet de estilo pintoresquista ubicado en Paunero y Bolivar fue construido en 1928 como una vivienda familiar por el emblemático ingeniero Alula Baldasarini. La propiedad, que cuenta con cuatro dormitorios, cocina comedor, dos baños y cochera en un terreno de 400mts cuadrados de superficie hoy se encuentra en venta.

“Baldassarini supo interpretar entre 1910 y 1940 el verdadero espíritu de La perla del Atlántico”, indican desde la inmobiliaria a cargo de realizar la transacción. Lo cierto es que la cenicienta tiene techos con tirantes de madera a la vista, pisos son de pinotea y aberturas de vidrio repartido.

El parque de entrada, remite a las laderas londinenses que incorporó una curiosa escalera curva hecha de piedra Mar del Plata. “Se accede a través de una pintoresca escalinata de piedra que conduce a la planta principal, donde se accede a un amplio palier de recepción seguido del living con hogar y un generoso comedor con un segundo hogar en desnivel. En esta planta además se encuentra la cocina con lavadero, un baño completo y un dormitorio con placard y vista al mar”, detalla la descripción de la inmobiliaria.

En planta alta se encuentran tres dormitorios con un gran pasillo de distribución con un tercer hogar, la master suite con balcón saliente, vista al mar y un generoso baño con bañera, y otros dos dormitorios, uno de ellos con balcón francés y un baño compartido.

"La cenicienta" fue la vivienda familiar del ingeniero durante sus días en Mar del Plata. Nacido en Roma en 1887, Alula se graduó como agrimensor e ingeniero con honores en 1909, pero su ambición lo llevó a cruzar el océano para ir al "nuevo mundo" y encontró en Mar del Plata una gegrafía que lo hizo recordar el viejo continente.

Los temas centrales del repertorio formal del ingeniero se centraban en la naturaleza, el uso frecuente de referencias literarias, anhelos y deseos, que se evidenciaban en los nombres de los chalets y en las figuras cerámicas que colocaba en sus tejados (gatos, gallos, pájaros, entre otros).