Insisten en crear el Consejo de Hábitat para que "la comunidad participe del desarrollo urbano de la ciudad"

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX y el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 presentaron el proyecto de ordenanza para la creación del Consejo Local de Hábitat ante el Concejo Deliberante.

El objetivo de la iniciativa es generar un ámbito de participación y articulación para debatir el rol del Estado, las instituciones y la comunidad en la construcción de ciudades más justas, inclusivas y democráticas.

Por su lado, previo a la presentación, el presidente de la entidad, Diego Domingorena, comentó a 0223 que esta iniciativa figura en la "Ley 14.449" y que es una "herramienta" que buscan ofrecerle a la Concejo Deliberante, ya que "es un lugar donde se delibera, se generan propuestas, se reciben conflictos y se intenta mediar dentro de la cuestión del hábitat y la vivienda".

En ese sentido, recordó que en la primera propuesta fueron convocados por la Comisión de Obras, donde "no hubo voluntad para que prosperara, quedó en stand by hasta una nueva convocatoria, y finalmente se archivó sin motivo alguno".

La propuesta fue llevada al HCD el jueves pasado.

Asimismo, el profesional justificó la idea de crear esta comisión: "La lógica de la planificación de una ciudad tiene que ver con la participación. Es imposible una planificación sostenible si la comunidad no participa y no es democrática ni abierta.Venimos a ofrecer que la comunidad participe del desarrollo urbano y la planificación de la ciudad", argumentó.

En paralelo, también remarcó que se necesitan de diferentes herramientas para lograr "un desarrollo sostenible", como "manejo de la tierra y recursos, que se pueden generar a través de las capturas de compensación de los grandes desarrollos que se abren y sería la manera de sostener y sustentar la falta de vivienda, infraestructura y pavimentos".

Una iniciativa que data de 2024

El proyecto fue presentado originalmente en 2024, a partir de la adhesión del Municipio a la Ley provincial 14.449, sancionada en 2012. La norma pone el foco en el déficit urbano habitacional y vincula las políticas de vivienda con los procesos de producción y crecimiento de las ciudades.

En el marco del proceso de implementación local de la ley, la propuesta busca “garantizar una gestión democrática de la ciudad, entendida como un proceso de toma de decisiones que asegure la participación activa, deliberante y autogestionada de la comunidad, en particular de las organizaciones sociales que promueven el acceso al hábitat y a la vivienda”, a través de un Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad.

De ser aprobado, este Consejo actuará como órgano de consulta y asesoramiento permanente del Ejecutivo en materia de planificación urbana, servicios públicos, infraestructura, hábitat y vivienda, a fin de fortalecer el cumplimiento de los objetivos, la protección de los derechos y la eficacia de las políticas consagradas en la mencionada legislación.