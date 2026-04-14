¿Cambia la noche?: buscan habilitar bailes y DJs en bares y locales gastronómicos y extender el horario hasta las 4 am

A partir de una modificación a la ordenanza 14.000, que regula los espectáculos en locales gastronómicos, centros culturales, clubes, hoteles, salones de convenciones y centros comerciales de General Pueyrredon, el oficialismo propuso una nueva normativa para el regreso de DJs y el baile y busca llevar el límite horario hasta las 4.

De acuerdo al proyecto al que accedió 0223 y lleva la firma del concejal Marcelo Cardoso (Vamos Juntos), la iniciativa fue presentada para evitar "restricciones innecesarias que limiten la expresión artística" y porque entienden que "la regulación vigente requiere ser actualizada a fin de contemplar nuevas modalidades", tales como "las intervenciones performáticas y la actividad de DJ´s".

Por esos motivos, el proyecto busca cambiar los artículos 2º, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° y 10° de la ordenanza mencionada, y como primera modificación incluye a los Dj´s y a las "performances y disciplinas que requieran espacio escénico o sean promocionadas por el establecimiento" a los espectáculos que se pueden llevar a cabo.

La alteración más importante ocurre en el artículo 4°, que prohibía el baile "aún en forma espontánea", y en la propuesta actual se establece que "la manifestación del público durante el evento será considerada de carácter natural -incluyendo palmas, cantos, gritos y baile- y no será pasible de sanción para el establecimiento, siempre que no afecte la salubridad, seguridad o buenas costumbres".

Además, mientras la normativa vigente señala que "el sonido que trascienda al exterior del local no podrá superar los 8 dB(A) sobre el ruido del fondo medido", la iniciativa de la bancada oficialista remarca que "el sonido no deberá trascender al ámbito público ni afectar a terceros" y que, "en caso de una denuncia formal, la existencia de ruidos molestos será determinada conforme a la norma Iram 4062/2021".

En este sentido, en el artículo 6° excluyeron un requisito de suma importancia. "Cuando se utilicen equipos de amplificación del tipo potencias los locales deberán contar con una capacidad que no excederá de las 150 personas, salvo aquellos cuya actividad sea la de expansión nocturna", fue el ítem pasado por alto en la actualización.

Espectáculos hasta las 4

Pero a su vez, el bloque de Vamos Juntos propuso extender el horario de los espectáculos hasta las 4 de la madrugada, los cuales en la actualidad pueden realizarse de 10 a 13, el cual no sería corregido, y de 18 a 2.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la nocturnidad en la ciudad.

En última instancia, también busca alterar el artículo 9° al extender a seis meses la validez de la autorización para el uso de amplificación sonora y hasta a un año en aquellos casos en que no existan denuncias comprobadas de ruidos molestos, cuando hoy tan solo rige por tres meses, y crear la modalidad de autorización de “evento único”, la cual podrá ser solicitada para una fecha determinada.