Robó a un adolescente y quiso venderle el botín a los padres de la víctima

Un sujeto que en mayo de 2025 junto a un cómplice que no fue identificado asaltó a un joven frente a la Municipalidad y media hora después quiso estafar a los padres de la víctima y también intentó venderle los objetos robados fue condenado a dos años y medio de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

El acuerdo que el fiscal Luis Ferreyra y la defensa presentaron al Juez Federico Wacker Schroder fueron por hechos calificados como constitutivos de los delitos de robo, estafa en tentativa y extorsión en grado de tentativa, todos en concurso real.

Se hizo un juicio abreviado.

Minutos después de las seis de la tarde del 27 de mayo de 2025 Alex Julián Genine y un cómplice interceptaron a un adolescente en la esquina de Luro e Hipólito Yrigoyen, lo tomaron del cuello y bajo la amenaza de apuñalarlo –aunque no exhibieron arma alguna- le quitaron la mochila escolar en la que tenía una computadora y un celular.

Media hora después, la madre de la víctima recibió un mensaje vía WhatsApp del celular del hijo donde le pedían hasta cuarenta mil pesos: la mujer simuló creerle y le pidió un alias que resultó ser el de Genine.

Pasados apenas veinticinco minutos más, fue el padre de la víctima el que escribió diciéndole que la maniobra había sido descubierta y allí lo convocaron al centro para venderle las pertenencias robadas. Al llegar al centro sin cortar la comunicación, el imputado fue retenido por los progenitores hasta que llegó la policía y fue finalmente aprehendido.

Está detenido desde el día del hecho.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, aunque valoró como agravante “la situación de especial vulnerabilidad de la víctima por su condición de menor de edad”.

Alex Julian Genine fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de robo, estafa en tentativa y extorsión en grado de tentativa, todos en concurso real y condenado a dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento.

A partir de una condena dictada en marzo de 2024 en el Juzgado Correccional N°4 se lo declaró reincidente y se informó que el vencimiento de la pena impuesta va a operar el 26 de noviembre de 2027 porque está detenido de manera ininterrumpida desde su aprehensión.