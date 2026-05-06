Precaución: rige un alerta naranja para Mar del Plata con fuertes tormentas y vientos de más de 90 km/h

La temperatura oscilará entre los 13 °C de mínima y los 17 °C de máxima.

En la previa del inicio de la ciclogénesis, el mal tiempo será protagonista este miércoles en Mar del Plata, con un alerta naranja sobre la ciudad. El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada inestable, con lluvias y tormentas que podrían intensificarse hacia la tarde y la noche.

La temperatura oscilará entre los 13 °C de mínima y los 17 °C de máxima. Durante la mañana, se esperan tormentas con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, acompañadas por vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

alerta amarilla

El panorama se complica hacia la tarde, cuando las tormentas podrían ser de mayor intensidad y el inicio de un. En ese período, la probabilidad de lluvias trepa al 70%–100%, con vientos del este y con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Alerta naranja sobre Mar del Plata

Según el SMN rige por la noche un alerta naranja por tormentas fuertes. Desde el organismo nacional recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente ante la posibilidad de ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.