Un día lluvioso en la Costa Atlántica la llevó a descubrir su pasión por Egipto: la historia de Andrea Zingarelli, “La Indiana Jones argentina”

Década del 80, verano, vacaciones familiares en Villa Gesell y un típico día de playa arruinada por la lluvia que trae el viento sur fueron suficientes para que Andrea Zingarelli descubra su vocación. Tenía 15 años y, por las condiciones climáticas que impedían que disfrute de una jornada en la playa, la familia decidió ir al cine a ver “Indiana Jones”.

Volvió de sus vacaciones con una visión de futuro, si bien aún le faltaba para completar la secundaria. Quería dedicar su vida a descifrar jeroglíficos y examinar restos de civilizaciones antiguas. Terminó el secundario, estudió Historia en la Universidad Nacional de la Plata con especialización en Historia Antigua y, al finalizar, realizó un doctorado en egiptología.

“Desde que vi el film en la costa siempre supe que quería ser como Indiana Jones. Me impactó la combinación que se da en el film de aventura y ciencia. Y dije, es esto lo que quiero hacer, resolver los enigmas de cómo eran las civilizaciones antiguas", relató la egiptóloga a Infobae.

Según cuenta, lo primero que aprendió es leer e interpretar los jeroglíficos egipcios y, luego de toda la etapa de estudio, se puso el sombrero de Indiana Jones y viajó a la zona del Antiguo Egipto. “El primer viaje fue a una zona arqueológica en Israel que había sido un dominio egipcio. Allí, di mis primeros pasos en cuanto a poder encontrar y desenterrar objetos antiguos y decodificar para qué había servido”.

En 1995, pisó por primera vez Egipto. “Nuestra primera campaña fue en el desierto de Sinaí, en la frontera cercana a Israel”, recuerda Zingarelli. En Egipto, las campañas no eran fáciles ni amenas. “A veces, teníamos problemas con los habitantes de los pueblos cercanos a los sitios arqueológicos. Nos veían como extranjeros que veníamos a llevarnos sus tesoros, aunque no sea cierto”, sostiene Andrea.

En ese primer viaje, pudieron reconstruir lo que era una vivienda de una familia egipcia de entre 1.500 y 2.000 años antes de Cristo. “Lo interesante es cómo podés empezar a tejer cómo eran sus vidas a partir de algunos objetos hallados”, se entusiasma Zingarelli sobre su trabajo en el desierto de Medio Oriente.

Andrea visita Egipto todos los años para distintas campañas de investigación. Hace pocos años, Zingarelli llegó a una de las cumbres de su carrera con el descubrimiento de la tumba de un funcionario que data de 3500 años. Las investigaciones le permitió a Andrea y su grupo reconstruir quién fue Amenmose, que significa “Hijo de Amón”.

Según el letrero del ingreso a la tumba, fue un cantero de Amón que habría vivido entre los años 1479-1458 A.C. y se destacó durante el denominado Reino Nuevo, en la antigua Tebas, como trabajador de la necrópolis. Para acceder a la tumba, Zingarelli volvió a sentir la adrenalina propia de Indiana Jones al atravesar un túnel angosto que se incrusta dentro de la montaña de piedra en la que está construida la tumba.

“La tumba está ubicado a 700 kilómetros de El Cairo, en el sur, en un lugar que se llama Luxor y en la antigüedad se llamaba Tebas, y como está en la parte baja de la colina podemos decir que era un funcionario menor, un noble, porque se encuentra a pocos kilómetros de donde están las tumbas de los reyes, en lo que se conoce como el ‘Valle de los nobles’”, explica la experta.

Andrea entró arrastrándose por un túnel de 50 centímetros por 37, completamente a oscuras, y sin saber si habría alguna alimaña en el camino. “Me metí con una linterna, y pudo más el entusiasmo, las ganas de estar ahí y de aprender’”, explica al tiempo que detalla que sólo halló algunos huesos de Amenmose. “La tumba había sido saqueada”, explica. Pero había muchos dibujos en las paredes que daban cuenta de quién había sido la persona enterrada en ese lugar. “Hay escenas de producción de pan y cerveza. Y otras con hijos y la esposa de este hombre egipcio - cuenta Andrea-. También otra representación de una fiesta con comida, bebida y hasta un recipiente con mandrágora, una planta muy valorada en esos tiempos”.

En las paredes de la tumba de Amenmose, Andrea también una frase que aún hoy le retumba en su cabeza. "El corazón se alegra al ver el lugar bello, leí en los jeroglíficos apenas en la entrada y me quedo grabada para siempre", explica Zingarelli. “El conocimiento es inagotable, y creo que lo que más nos motiva es buscar los sentidos, las explicaciones de las expresiones culturales y sociales detrás cada objeto, qué significó para esas personas, que función le dieron, y cómo hay determinadas lazos entre esa cultura y la nuestra”, destaca la mujer.

Andrea tuvo la oportunidad de entrar a la tumba de Tutankamon en varias oportunidades en sus visitas al Valle de los Reyes. “Lo fascinante es que en este caso, podés estar frente al cuerpo momificado que tiene también cerca de 3500 años”, cierra la mujer que este año trabajará como curadora de la muestra del Faraón que llega a Argentina.