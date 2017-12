Las lluvias, el “peor enemigo” de Arroyo: llovió en este 2017 un 60% más que el promedio histórico anual

El reclamo que más escuchó el Municipio durante el 2017 fue el pésimo estado de las calles, sobretodo en la zona sur de la ciudad, que expuso luego de cada tormenta impresionantes postales de arterias intransitables, así como de zonas inundadas que provocaron familias evacuadas.

Luego de cada tormenta que dejaba numerosos árboles caídos, cortes de luz y zonas anegadas, se escuchó al intendente Arroyo responsabilizar a la inusual caída de agua y remarcar que su “peor enemigo ha sido el clima”.

Más allá de la excusa del jefe comunal , que puede resultar inapropiada para los vecinos, los números avalan en parte su respuesta: actualizado al 17 de diciembre, llovieron sobre General Pueyrredon un total de 1464,7 milímetros, que supera ampliamente los 921 milímetros del promedio histórico anual.

Según las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los meses de febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre fueron los más intensos en materia de precipitaciones, siendo el último trimestre del año el más lluvioso: octubre con 81,4 milímetros, noviembre con 122,44 milímetros y diciembre con 142,9 milímetros.

Mas allá de las cuestiones estadísticas, los reclamos de distintas asociaciones vecinales -acentuados con el conflicto que atraviesan con el Municipio con la firma del Convenio de Contraprestación de Servicios- tendrán seguramente más capítulos si no se avanzan en obras de infraestructura -no incluidas en el Presupuesto 2018 Provincial- que serán vitales para no responsabilizar a la madre naturaleza de todos los males.

Las Dalias también fue uno de los barrios más afectados por las intensas precipitaciones del 2017. (Foto:0223)