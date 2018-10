"La bonificación a los docentes municipales no es un error, fue producto de un trabajo muy arduo"

En medio de la fuerte polémica que generó un decreto del intendente Carlos Arroyo que elimina bonificaciones que cobraban los docentes municipales desde hace casi 20 años, Emilia Brahim, exsecretaria de Educación del gobierno de Daniel Katz, apareció en escena y aclaró que no se trata de un “error” ni el beneficio se implementó por “connivencia”, como dijo este martes el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, promotor del recorte.

Tras recordar que ingresó como maestra al sistema educativo municipal en 1980, Brahim explicó que las modificaciones al estatuto del docente municipal fueron incorporadas en el ’89, tras un “arduo trabajo” que se llevó adelante en una mesa conformada por representantes del Ejecutivo y del Sindicato de Empleados municipales, en el gobierno de Ángel Roig. "Formé parte de ese grupo de trabajo donde se trataba de buscar una bonificación que compensara el trabajo docente porque, si bien todos los maestros somos iguales y nos desempeñamos con la misma responsabilidad, aquellos que se encuentran en los establecimientos municipales tenemos una doble supervisión: tenemos que responder a los proyectos y programas que bajan desde el municipio de General Pueyrredon y también a aquello que corresponde al ámbito provincial por ser escuelas reconocidas por la Dirección General de Escuelas del Ministerio de Educación”, aclaró en primer término.

En declaraciones a Radio 10 Mar del Plata, la exfuncionaria agregó que el espíritu de la normativa era además “compensar al docente que ingresara por concurso -en muchos casos, después de rendir varios concursos- y que sólo puede llegar hasta el cargo de director o supervisor, mientras que los docentes bonaerense pueden circular con su cargo por la provincia de Buenos Aires, si es que se mudan por algún motivo. El docente municipal empieza y termina su carrera en el Municipio de General Pueyrredon, ni siquiera se podría hacer un acuerdo con otro municipio”.

Otra cuestión que se tuvo en cuenta a la hora de avanzar en la implementación de esas bonificaciones, dijo, “fue el caso de aquellos maestros de escuelas municipales de la periferia, que muchas veces se tienen que quedar hasta que el papá o la mamá se acuerda que tenía al hijo en la escuela o en el jardín y lo van a buscar”.

En ese orden, Brahim remarcó que lo acordado fue producto de “un trabajo muy arduo” y por eso se mostró dolida por los dichos de Mourelle. “Cuando el otro día escuché hablar de connivencia, sentí un dolor enorme porque connivencia es ser cómplice de algo y acá solamente se trató de buscar alguna alternativa que fuera superadora para contemplar todo estos temas en el cargo del docente”, sostuvo.

"No es ningún error, se buscó una equiparación y por eso me molesta tanto cuando se dice que nos pagaban por 70 horas y trabajan 35. Es un error que después va a costar aclarar o desdibujar del concepto que pueda llegar a tener la gente, porque parece que los docentes municipales estuvimos robando”, agregó.

Por último, la exsecretaria de Educación municipal consideró que “el que no quiere este sistema es porque no lo conoce y el que no lo conoce no lo quiere ni lo puede defender. No digo defenderlo a costa de cualquier cosa, sino desde lo que significa y de por qué se fueron creando estas cosas”.