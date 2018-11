“La Casita” es de los Organismos de DDHH ahora y siempre

El intendente de General Pueyrredon Carlos Fernando Arroyo pretende arrebatarle a los Organismos de DDHH de la ciudad de Mar del Plata la histórica Casa de los Organismos de DDHH, cedida a la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Partido de General Pueyrredon.

Le sugerimos al titular del ejecutivo municipal que si está buscando irregularidades en cesiones de propiedades fiscales, revise las propiedades recibidas por el Obispado de Mar del Plata por parte de la Municipalidad del Partido de Gral Pueyrredon, justamente en un periodo similar al de funcionamiento de “La Casita”.

Algunas de las ordenanzas del Partido de General Pueyrredon que le otorgaron propiedades fiscales a la Iglesia Católica Apostólica Romana -cómplice de la última dictadura-, en carácter de donación o con permiso de uso, ocupación y explotación por tiempo indeterminado: 8722, 8256, 7660, 9136, 9072, 9080, 9181, 6496, 22412, 10705, 7218, 5255, 11634, 12272, 12211, 12564, 12764, 12948, 13060, 13500, 13866, 14349, 14486, 14779, 16293, 16379, 17284, 22089, 11281, 12468, 22412...

Algunas de las direcciones de dichas propiedades:

Urquiza y O'Higgins

Isla Calendaria y Cerro Mercedario (Félix U. Camet )

Arturo Alió, entre 3 de febrero y 11 de septiembre

Carlos Pellegrini esquina O'Higgins

Río Lules entre Río Atuel y Río Pilcomayo(Gloria de La Peregrina)

Azopardo Bosch, Vértiz y Triunvirato (Termas Huinco)

Aprox Vicente Lopez y Gral Paz.

El Tero y Luis Piedrabuena(El Jardín de Peralta Ramos)

Calle 445 entre las calles 8 y 10 (Parque Playa Serena)

11 de Setiembre 6745

Av. Juan B. Justo Nº 5104

Quintana entre Bahía Blanca y Bordavehere

Eduardo Romero 2155, entre Esquivel y Manwal(Parque La Florida)

Santa Cruz Nº 6920

Predio en Sierra de los Padres

Predio en Laguna de los Padres

Vértiz y Triunvirato

Calle ex 28, entre 397 y 399 (Faro Norte )

Ayolas y Haras Malalhue (Barrio Hipódromo )

Magallanes, entre Juan N Fernández y Ciudad de San Cayetano (Las Américas)

Calle 12bis y Calle 35(Paraje El Marquesado)

Calle 12 y Dr. Esteban Maradona(Paraje El Marquesado)

Gruta de los Pañuelos, en Sierra de los Padres

Calle, 14 entre 87 y 89 (San Eduardo del Mar)

República de Sudáfrica entre Cardiel y Juan A. Peña,

Madre Teresa de Calcuta e Ignacio Olan (Parque Palermo),

Parcela de terreno de calle 16 (ex 13) entre las calles 485 (ex 32) y 487 (ex 30) (Acantilados),

Reserva Fiscal ubicada frente a calle El Tero entre La Perdiz y Comandante Luis Piedrabuena (Jardín de Peralta Ramos).

Varios terrenos fueron donados por el municipio con cargo, es decir, para cumplir un fin determinado, lamentablemente hay casos donde por más de una década el Obispado no cumplió con el compromiso asumido, sin embargo el Estado Municipal no los reclama.

También sería interesante conocer las condiciones por las cuales la Parroquia Asunción de la Santísima Virgen, ubicada justo frente a “La Casita”, funciona dentro del Hospital Materno Infantil. La misma no posee medidor de luz y gas, a pesar de poseer los servicios, y como el terreno no está subdivido los impuestos municipales los paga la institución sanitaria estatal.

Volviendo a la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia, ésta se conforma de la siguiente manera:

Consejo Consultivo Permanente integrado por:

a) Un representante titular de cada una de las organizaciones de derechos humanos que actúan en el ámbito del Partido de General Pueyrredon: Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Comisión de Ex Detenidos Políticos, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Mar del Plata, HIJOS. Regional Mar del Plata, HIJOS. Resiste, Comisión Abierta, Memoria, Universidad y Sociedad (CAMUS) y Organización Memoria Portuaria (Comisión Permanente de Homenaje a Obreros del Puerto Detenidos Desaparecidos).

b) Un representante del Departamento Ejecutivo Municipal.

c) Un concejal titular por cada bloque político con representación en el Honorable Concejo Deliberante.

Según se puede ver en el punto b) el ejecutivo se está intimando a sí mismo.

El intendente no pretende “regularizar” la situación de la propiedad, sita en Santa Fe 2946, sino que busca disciplinar a los Organismos de DDHH e intimar por carta documento a una comisión que funciona regularmente dentro del Palacio Municipal y que fue creada por ordenanza para interactuar con funcionarios públicos en busca de Memoria, Verdad y Justicia.

La intendencia no ha invertido ni un centavo en el mantenimiento edilicio, el mismo y las posteriores mejoras, se han sostenido por más de dos décadas con el aporte desinteresado de las organizaciones que colaboran con dinero y trabajo.

Desde Ateos y Ateas Mar del Plata queremos manifestar que estaremos al lado de los organismos para que su sede siga siendo el lugar emblemático de los DDHH que ha sido hasta ahora.