El 2018 fue, definitivamente, el año de las mujeres. La visibilización del histórico reclamo de las mujeres por la legalización del aborto en la Argentina fue el puntapié inicial de una enorme marea verde que llegó para quedarse. Si bien el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero luego fue rechazado en Senadores, el debate quedó instalado y sacó a la luz una realidad que, hasta hace no mucho tiempo atrás, era desconocida para muchos: alrededor de 450 mil mujeres mueren cada año producto de abortos clandestinos.

Para Alba Salinas, referente del Centro de Atención a la Mujer Maltratada (Camm), este año se vivió “el florecimiento de todo el trabajo que el movimiento de mujeres viene haciendo desde hace muchísimos años”. “El debate de la ley de IVE hizo visible una situación que no aparecía manifiesta: la consciencia de las mujeres respecto a sus derechos y de poder decidir sobre sus propias vidas, de ser ciudadanas autónomas y, sobre todo, de decidir sobre sus propios cuerpos”, analizó.

“La agenda de las mujeres comenzó a hacerse visible con las marchas de “Ni una Menos” de 2015, pero a partir del debate de esta ley se ubicó en primer plano y desde entonces no hubo un retroceso porque empezamos a expresar otras cuestiones que tienen que ver con la condición de desigualdad en la que seguimos estando y que se expresa claramente en las distintas formas de violencia que vivimos cotidianamente. Al mismo, también hace visible la incapacidad del Estado de dar respuestas al movimiento de mujeres”, sostuvo.

También destacó que hoy, por fin, se habla de feminismo en los medios de comunicación, algo “impensado” hace 10 años atrás. “Incluso, desde un lugar positivo, en cuanto a la lucha por la conquista de derechos para las mujeres pero, además, como un movimiento político que no solamente hizo visible la desigualdad en las relaciones de género, sino que también las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil”, remarcó.

“Es un gran logro de este año el hecho de escuchar feminismo en la televisión, ver a cientos de mujeres -sobre todo jóvenes- con sus pañuelos verdes en la mochila. para quienes hace tantos años que trabajamos en este tema, es una gran satisfacción porque nos damos cuenta de que todo este trabajo invisible, silencioso y cotidiano que hemos venido haciendo ha tenido un resultado; a pesar de que todavía nos falta mucho”, concluyó.

Buenos Aires, la provincia con más femicidios del país

La violencia de género también tiene estadísticas altísimas: se calcula que cada 30 horas, una mujer es asesinada y, en el 93% de los casos, los femicidios fueron perpetrados por hombres del entorno íntimo de la víctima (pareja, expareja, familiar, conocido). El 22% de esas mujeres habían radicado alguna denuncia previa a su agresor y el 12,5% tenía dictada alguna medida judicial de protección. La otra cara de estas tragedias da cuenta que al menos 220 chicos se quedaron sin mamá.

Según el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, Buenos Aires entre enero y noviembre se registraron en todo el país 251 femicidios y Buenos Aires es la provincia que más casos tuvo, con un total de 88 hechos. Le siguen las provincias de Córdoba (23 casos), Santa Fe (20), Mendoza (17) y Chaco y Tucumán con 15 casos cada uno.

A nivel local, la Dirección de la Mujer del Municipio de General Pueyrredon registró entre enero y junio de este año 2400 llamados a la línea Malva 108 que asiste a mujeres víctimas de violencia de género; cifra que puede leerse también como 13 llamados por día o una cada dos horas.

Frente a este panorama oscuro, desde el colectivo Mumalá alertan que el gobierno nacional tiene previsto destinar en el Presupuesto 2019 234,3 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres, organismo encargado de la aplicación de la Ley 26.485. Es decir, apenas 11,36 pesos por mujer, presupuesto que -con la inflación proyectada- implica una retracción del 18% con respecto al asignado en 2018. También denunciaron que los fondos destinados al monitoreo del Plan Nacional de Acción disminuyó de 50 millones de pesos en 2018 a 32 millones de pesos para 2019.

Vaciamiento de la Dirección de Políticas de Género y los dichos misóginos de Arroyo

Las denuncias por el vaciamiento de la Dirección de la Mujer -ahora denominada Dirección de Políticas de Género- estuvieron latentes a lo largo del año. Si bien el intendente Carlos Arroyo, ante los numerosos reclamos y movilizaciones impulsadas por el Movimiento de Mujeres y Diversidad, aseguró que el área contaría con todos los profesionales necesarios, la situación se mantuvo e, incluso, empeoró: días atrás, desde el sector advirtieron que durante enero habrá una única psicóloga mientras y dos abogados se rotarán para atender a quienes lo necesiten en la oficina de Asistencia a las Víctimas.

Arroyo, por otra parte, volvió a ser blanco de las críticas y el enojo por sus declaraciones misóginas y retrógradas. "Vamos a mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios a que vengan a invertir a Mar del Plata", dijo el primer día de 2018, al hablar sobre sus expectativas de cara al año que hoy termina. No fue la única: meses más tarde, al justificar la gran cantidad de basura en las calles y las falta de mantenimiento de espacios comunes (plazas, barrios), el jefe comunal aseguró que antes la ciudad estaba limpia porque “las señoras barrían las veredas” y desató una nueva polémica. El Movimiento de Mujeres no dejó pasar el nuevo exabrupto de Arroyo y sus integrantes, escoba en mano, fueron a barrer “su inacción”.

Según Verónica Lagos, concejala de Unidad Ciudadana, “si hay un movimiento social en pos de derechos que ha tenido infinidad de logros es el movimiento de mujeres”. A su entender, el debate de la IVE en el Congreso “fue todo ganancia”, más allá de que el proyecto no haya sido sancionado de forma favorable. “Es una marea que, una vez que se puso en marcha, ya no se puede detener. Históricamente es así dentro de los movimientos de minorías que luchan por sus derechos. Ser a la vez testigo y protagonista de la historia es genial”, definió.

“En el ámbito local -agregó- lamentablemente hemos tenido que sancionar la emergencia en violencia de género, sin tener ningún adelanto en ese sentido. La Dirección de políticas de género ha sido absolutamente vaciada y no ha dado ningún tipo de respuesta en estos últimos tres años. La diferencia está en que el área nunca tuvo directora política y, además, los dichos permanentemente misóginos del intendente nos dan una idea de cuál es el rango de importancia que tienen las cuestiones de género para su gobierno”.

La edil reconoció que históricamente, en materia de reclamos, “el Estado pone la vara y los movimientos la colocan aún más arriba”, pero desde fines de 2015 a la actualidad, los pedidos tienen que ver con que “no se retroceda en las conquistas que ya se tenían”. “El vaciamiento o el desguace de la línea 144, al cierre de la casa refugio de Las Mirabal, y la falta de implementación por falta de reglamentación del Ejecutivo provincial de la ley Diana Sacayán, no deja duda de que el Estado no sólo no va sumando ningún derecho ni ninguna medida de protección o promoción de derechos de las mujeres y de la diversidad; sino que, al contrario, las va desmembrando o ajustando por goteo”, argumentó.

No obstante, Lagos remarcó que las mujeres "nos hemos organizado, hemos tomado las redes sociales como un nuevo espacio público para realizar verdaderas campañas sin ningún presupuesto". "Nos juntamos -a veces, en varias oportunidades por semana-, organizamos marchas, nos movemos", subrayó.

En cuanto al ámbito deliberativo, evaluó, la ley de paridad de género en los cargos electivos "ha permitido, al menos en el caso de UC, tener tres concejales y tres concejalas" y confió en que en el futuro, esa paridad se trasladará a la totalidad del Concejo Deliberante. "Ojalá esas compañeras vayan promocionando otras formas de política, de debatir, de generar políticas públicas. Es muy difícil en este municipio y en este momento no correr detrás de la emergencia a veces parecería que no tenemos tiempo para ir detrás de políticas más de fondo, de promoción de la igualdad, pero tenemos una agenda y el compromiso de seguir trabajando en ese sentido", enfatizó.

El efecto Darthés: tras la denuncia de Thelma, cada vez más víctimas de abuso se animan a hablar

Desde que la actriz Thelma Fardin denunció a comienzos de diciembre en la justicia y públicamente a Juan Darthés por haberla violado cuando tenía apenas 16 años, muchas mujeres pudieron romper el silencio y ello se vio reflejado no sólo en las redes sociales o en los programas de televisión, sino también puertas adentro de las entidades que ayudan y asisten a sobrevivientes.

Ese el caso de la ONG En Red, que desde hace años se dedica particularmente a la prevención del abuso sexual y asiste a quienes sufrieron algún tipo de violencia. “Desde un día antes de que hiciera pública la denuncia de Thelma, cuando ya se empezaba a hablar de lo que finalmente sucedió, recibimos consultas de forma intensificada”, contó su presidenta, la licenciada Patricia Gordon, quien señaló que las damnificadas se comunican por vía telefónica o, directamente, a través de las redes sociales.

“Las mujeres se ven reflejadas en ese relato, en ese discurso y, en muchos casos, les remueve el dolor porque ocurre una suerte de identificación; recuerdan lo que habían querido olvidar. Esto impulsa a que las denuncias aumenten, no sólo en Mar del Plata, sino en todo el país”, sostuvo.