Consejo Escolar: 5 meses de intervención, 19 días de toma y una lucha por mejorar la educación que no termina

En abril de 2018 el gobierno provincial resolvió intervenir el Consejo Escolar de Mar del Plata con la intención de trabajar sobre tres ejes que para su entender representaban ciertas irregularidades: el transporte, el sistema alimentario y la infraestructura. Sin embargo, con el correr de los días, los conflictos no tardaron en aparecer.

Las escuelas de General Pueyrredon se vieron gravemente afectadas, sobre todo en las prestaciones del Servicio de Alimentación Escolar (SAE) y en la falta de respuesta a los problemas edilicios. Pasaron de recibir cupos mínimos de alimentos a escasos, y muchos fueron los establecimientos a los que llegaron frutas en mal estado, meriendas aplastadas, mercadería vencida. Los directivos tuvieron que "hacer magia" para repartir las pocas cantidades entre el total de alumnos y no perder nutrientes.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-8-2-10-47-0-sigue-el-escandalo-por-los-comedores-escolares-les-dan-a-los-nenes-media-taza-de-leche-con-una-galletita-y-bananas-podridas

Es que en julio, el interventor de turno -fueron tres en total- resolvió quitarle la prestación del SAE a las empresas que lo venían haciendo hasta el momento y llamó a licitación, resultando beneficiarias Blue Catering y Agropecuaria Ancor SRL, firmas que en el trascurso de pocos días fueron las responsables de una cataratas de problemas. Por ello, una de ellas fue sancionada y se le quitó el permiso de trabajo. Al poco tiempo las firmas marplatenses anteriores estaban nuevamente a cargo del servicio.

Si bien en un principio la intervención estaba prevista para tener una duración de 180 días, fue recién a fines de septiembre cuando se los consejeros escolares pudieron retomar sus puestos para los cuales habían sido elegidos democráticamente. En ese tiempo, tres fueron los avocadores a cargo: Roberto Angrisani fue reemplazado por Marcelo López quien renunció por pico de estrés y luego Marcelo Di Mario, quien hasta ese momento era titular de la Dirección Provincial de Consejos Escolares, quedó como responsable, aunque sólo viajó a Mar del Plata tres veces.

Di Mario debió hacerse cargo además de uno de los mayores problemas que enfrentan las escuelas de toda la provincia: la infraestructura, que sobretodo reflejó sus deficiencias en pleno invierno cuando los directivos necesitaron prender las calefacciones y no pudieron por problemas de gas. Una situación que se vio agravada con la tragedia de Moreno en la que un auxiliar y la vicedirectora de una escuela murieron tras una explosión.

Finalmente después de que el Consejo Escolar estuviera tomado por estudiantes terciarios y secundarios durante 19 días se logró firmar un acta acuerdo en el que Di Mario prometió iniciar las obras inconclusas. Pero es diciembre, se terminó el año y los alumnos afirman que se realizaron menos del 50% de los puntos del documento.

Estudiantes reunidos en asamblea, durante la toma del Consejo Escolar. (Foto: Archivo 0223)

"Las obras menores se completaron, pero de las grandes sólo se hizo una"

A más de dos meses de haber firmado el acta acuerdo con el gobierno de la Provincia, los estudiantes que protagonizaron la toma del Consejo Escolar sostienen que no hubo demasiados avances en la situación de sus escuelas. "De todos los puntos a los que se comprometieron únicamente pudieron responder a algunos, por eso podemos decir que el acta está incompleta", sentenció este lunes Ignacio Román, vocero de la Coordinadora de Terciarios.

En ese sentido, el estudiante aclaró que la obra del Conservatorio Provincial de Música Luis Gianneo es la única que se terminó al 100%. "Después se pintaron algunas fachadas, se arreglaron algunas filtraciones y problemas de humedad, pero todas cosas menores", indicó.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-10-23-10-5-0-a-mas-de-un-mes-de-levantar-la-toma-del-consejo-escolar-estudiantes-denuncian-incumplimientos-del-acta-acuerdo

Román denunció que el Instituto de Formación Docente Nº 19 sigue sin gas, en el Nº 84 tampoco se resolvió el problema con la caldera y el IPA aún no cuenta con salida de emergencias.

El 21 de diciembre estudiantes terciarios de todo el país se manifestaron en diferentes localidades por mejoras en la educación. En Mar del Plata ese día volvieron a salir a las calles para reclamar derechos que se le fueron sustraídos e incluso los alumnos pidieron la destitución de Di Mario por "incumplimiento de funciones".

"La intervención irrumpió de manera inesperada en el funcionamiento del Consejo Escolar"

Sofía Badié, quien hasta antes de la intervención del Consejo Escolar había estado a cargo de la presidencia del organismo, lugar que retomó cuando finalizó la avocación, realizó un balance del intenso año que se vivió en el edificio de Colón al 6000.

"Sucedieron muchas cosas, la intervención irrumpió de manera inesperada en el funcionamiento del Consejo", sentenció la Badié en diálogo con 0223.

En torno a las tres áreas que los avocadores debieron enfocarse, la presidente señaló: "Fue positivo que el SAE se lograra licitar, algo que era solicitado desde hace 12 años". Sin embargo, no dejó de recordar que la empresa Agropecuaria Ancor tuvo que ser desvinculada por no cumplir con los requisitos mínimos. "Es un distrito muy complejo y no todas las empresas están preparadas para cumplir con las necesidades, las distancias a las escuelas son muy largas", dijo.

Por otro lado, Badié reconoció como positiva la licitación con los nuevos transportistas, pero afirmó que intervenir un organismo como el Consejo "no es sencillo". "Lleva tiempo conocer su organización y hay demandas diarias con necesidades que deben resolverse urgente, situaciones que no pueden esperar", explicó y no dejó de remarcar que la intervención "provocó lesiones entre las personas que trabajan en el Consejo y los propios consejeros".

"Desde el día que retomamos funciones, trabajamos en los expedientes y comenzamos a gestionar fondos para realizar obras", contó. Durante el verano, más de 60 millones de pesos serán invertidos en escuelas de la ciudad y para ello se encuentra abierta la inscripción de empresas constructoras que quieran realizar los trabajos. Las interesadas deben acercarse al Consejo Escolar ubicado en Colón y Juncal.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-10-1-10-18-0-consejo-escolar-la-intervencion-fue-un-fracaso-absoluto