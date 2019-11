Montenegro presentó a Bonifatti: “No es un pase, queremos conformar el mejor equipo”

El intendente electo confirmó que el concejal de Sumar será su secretario de Gobierno. Resaltó la importancia de que el vecinalismo forme parte del gabinete municipal. También confirmó a Viviana Bernabei como secretaria de Salud.

Guillermo Montenegro confirmó a un nuevo integrante de su gabinete y se convirtió, hasta el momento, en el nombre de mayor impacto. Santiago Bonifatti, quien fue candidato a intendente por Consenso Federal, será el secretario de Gobierno a partir del 10 de diciembre. También confirmó que la actual directora del Hospital Materno Infantil, Viviana Bernabei, será la secretaria de Salud.

“Esto no tiene que ver con que Santiago o su equipo vienen a trabajar a Cambiemos. Las discusiones políticas partidarias son para otro momento. No es un pase, estamos pensando en cómo conformar el mejor equipo, con gente comprometida y honesta. Los marplatenses lo conocen y saben el compromiso que tiene con la ciudad”, dijo Montenegro, quien coincidió con el futuro funcionario en que su designación no implica perder su identidad partidaria.

El actual diputado nacional dijo que desde hace tiempo viene dialogando con Bonifatti para “estar convencidos de que era lo mejor para la ciudad”. “Tener la mirada de un partido vecinal para que integre el gobierno es muy bueno”, precisó el intendente electo.

Montenegro resaltó las ideas que “tanto Santiago como su equipo tienen para la ciudad” y dijo que por ese motivo le pidió que lo acompañe desde la secretaría de Gobierno.

Por su parte, Bonifatti remarcó que el compromiso más importante de Sumar “siempre fue con Mar del Plata” por lo que no dudó en “honrar” su palabra y aceptar el puesto que le ofreció Montenegro.

“La gente eligió y la etapa de campaña política terminó. Desde ese día nuestras ideas y propuestas han estado a disposición. Nos sentimos honrados y pensamos que el vecinalismo tiene que estar sentado en la mesa de definiciones”, explicó.

El actual concejal contó que habló con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey sobre la propuesta y sostuvo que la aceptación del cargo es “un gesto de madurez política”. “Estamos aquí para honrar nuestro compromiso con los marplatenses. Nuestras diferencias han sido dejadas de lado para defender los intereses de los marplatenses y bataneases”, explicó.