Denuncian que mil alumnos de inicial y primaria quedan excluidos de los comedores escolares

Trabajadores de la educación manifiestan desde hace tiempo su preocupación por la cruda realidad que atraviesan los comedores escolares, en relación a la cantidad de niños y niñas que asisten a los establecimientos y por el mantenimiento de los mismos que son castigados por los constantes aumentos en las tarifas de los servicios públicos y las políticas económicas que lleva adelante el Gobierno Nacional.

En diálogo con 0223, la funcionaria y consejera escolar de Unidad Ciudadana Eva Fernández certificó sus inquietudes y aseguró que la "la situación es alarmante". En este sentido, la funcionaria describió que actualmente mil alumnos del sistema inicial y de primaria de Mar del Plata y Batán quedan excluidos y que el 90% de los chicos de la escolaridad secundaria y técnica no reciben un desayuno o merienda completa o tampoco lo tienen garantizado.

Según precisó Fernández, actualmente se asigna una media para cada curso, por lo que cuando la cantidad de alumnos que se presenta a comer es superior al cupo asignado se debe disminuir la ración. A raíz de esta situación, los consejeros escolares opositores elevaron un pedido la dirección de Políticas alimentarias y a Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires para exigir un aumento en el cupo de comedores escolares.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Servicio Alimentario del Consejo Escolar Gabriela Viadas explicó "no existe una obligación de entregarle cupos al 100% de la matrícula, cada directivo solicita un número". A partir de un estudio del equipo de asistencia social de cada escuela, se determina qué familias necesitan ayuda. Además, resaltó que al día de la fecha continúan recibiendo y tomando pedidos de cupos, a pesar de haber finalizado el plazo. No obstante, precisó que "los cupos de jardines e iniciales se vienen incrementando desde los últimos cinco años". En la misma línea, la presidenta del Consejo Escolar Sofía Badie detalló que actualmente, entre desayunos, meriendas y comedores, se otorgan 47 mil prestaciones alimentarias en el distrito.

"No hay datos construidos, pero con los casos que se están detectando en las escuelas arrojan a la luz que hay chicos en Mar del Plata y Batán que el único plato seguro que tienen en el día es el que se brinda en las escuelas", agregó. Asimismo, Fernández explicó que en reiteradas ocasiones muchos alumnos sufren descompensaciones los lunes por la mañana ya que durante el sábado y domingo no pudieron asistir a ningún comedor barrial, habiendo recibido el último plato el viernes por la tarde en el comedor escolar. "Los pibes la están pasando mal, no tienen garantizado un plato de comida en sus hogares y en algunos casos tampoco en las escuelas", insistió.

En marzo pasado la Dirección de Educación de Gestión Privada (Dipregep) confirmó que hubo una disminución en la matrícula en los colegios de gestión privada, lo que provocó un incremento en las escuelas públicas y, de esta manera, también aumentó el cupo en los comedores. En este sentido, Fernández subrayó que desde 2018 a la fecha se acrecentó un 12% la demanda en dichos establecimientos.

Por último, la consejera de Unidad Ciudadana disparó contra la gestión nacional de Cambiemos y manifestó que "la ayuda del Estado no alcanza. Deben garantizar una vida digna para todos sus ciudadanos. Si este modelo económico no cambia, la situación va a seguir así o va a empeorar". Las bajas temperaturas de a poco comienzan a impactar con mayor agresividad y de cara al invierno, Fernández manifestó que "será dificilísimo". "La vemos muy mal, hay gente durmiendo en las calles", concluyó.