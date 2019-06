Conflicto con docentes: "Esto no es crueldad, es entender que cobran un salario por lo que trabajan"

Sin soluciones a la vista y ante la amenaza latente de profundizar las medidas de fuerza en las próximas horas, el Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, pidió al Sindicato de Trabajadores Municipales que no provoque otro conflicto de "larga data" que genere un perjuicio para "toda" la comunidad marplatense, en el marco de la tensión que se agudizó desde principios de semana por la quita de bonificaciones que sufrieron los docentes del sector.

En diálogo con 0223, el funcionario fue crítico con la postura que adoptó el gremio de Antonio Gilardi y consideró que "miente" y "tergiversa". "Los docentes están llevados por el sindicato a un conflicto que se podría haber evitado entendiendo la situación simplemente", consideró.

"Acá hay que estar a la espera de lo que dice la Justicia para que resuelva el caso de manera definitiva y concreta. Los que judicializaron el conflicto fueron los mismos integrantes del sindicato. Hay que decirles la verdad a los docentes. Nosotros queremos que ganen bien. Todos queremos eso y no hay ninguna duda. Pero tampoco vamos a apartarnos de la ley y de lo que corresponde", aclaró.

Ante la posible profundización de las medidas de fuerza, Vicente aconsejó a los representantes sindicales a no provocar otro escenario como el que se vivió a fines de diciembre del año pasado, cuando se inició una retención de tareas durante casi un mes por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias.

"Si ellos llevan a los trabajadores a un conflicto de larga data, vamos a tener las mismas consecuencias perjudicando a una comunidad. No van a beneficiar a nadie, sólo van a perjudicar a todos", remarcó, y agregó: "No hay muchas vueltas en esto: "El Municipio no puede seguir pagando algo que la Justicia no le permite pagar".

Vicente aportó su mirada sobre la docente municipal que se encadenó en el Palacio Comunal y reconoció que este tipo de situaciones despiertan "preocupación y angustia". "Esa docente tiene un salario de 40 mil pesos, pero habiendo cobrado los meses anteriores un concepto que luego la Justicia dejó sin efecto, el Municipio no puede mirar para otro lado porque es dinero de los contribuyentes. Esto no es dinero que pertenezca a una persona, pertenece al erario público", remarcó.

Nadie es cruel pero tienen que entender que cobran un salario de las horas que trabajan. Puede ser justo o injusto pero el Intendente no quiso utilizar como variable de ajuste a nadie", concluyó el Secretario de Gobierno de la comuna.

La polémica se generó porque un grupo de docentes que había impulsado un amparo para reclamar que quede sin efecto el decreto de Arroyo que había recortado la bonificación docente recibió un fallo favorable por parte de la justicia Contencioso Administrativa. De ese modo, esos docentes volvieron a percibir la bonificación durante marzo y abril.

Sin embargo, la Cámara en Contencioso Administrativo resolvió a favor la apelación que el municipio había impulsado contra la medida cautelar. “Esa resolución tenía efecto suspensivo. Por lo que la resolución de primera instancia queda sin efecto”, explicaron fuentes del Ejecutivo a este medio.

Sobre ese argumento, el jefe comunal fundó su postura para poder avanzar con la decisión de aplicarles a los trabajadores el descuento de los dos meses de bonificación que habían percibido. El gremio asegura que hay más de 1000 empleados afectados y que la decisión, en algunos casos, implica una quita de hasta 13 mil pesos.