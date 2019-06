Liberaron al joven que baleó a la novia y mató al perro

Finalmente, este jueves el jurado decidió la liberación de Noel Budeger, el joven que fue detenido tras dispararle a su novia y matar a la perra que tenían en su casa del barrio Colinas de Peralta Ramos.

Después de varias horas de deliberación, el veredicto final entendió que el hombre es "inimputable" por la tentativa de homicidio que se le imputaba en perjuicio de su pareja y el ataque que terminó con la vida de la mascota, por lo que se resolvió que el acusado quede en libertad.

Los integrantes del jurado sólo le adjudicaron responsabilidad al joven por la tenencia del arma con la que provocó el dramático hecho. El viernes, en tanto, se coordinará la audiencia para avanzar con la cesura correspondiente.

El conocimiento de la sentencia despertó fuerte malestar y angustia en Micaela López, la pareja de Noel, y sus familiares, quienes permanecían expectantes en Tribunales a la espera de una eventual condena que encontrara penalmente responsable a Budeger. "No lo puedo creer", fue lo único que alcanzó a repetir la víctima.

"Que mi hermana no se muera porque les va a pesar la conciencia", gritó de inmediato una de las hermanas de la joven, tras haberse confirmado el veredicto del juicio, que finalmente se reveló alrededor de las 18.

Al trazar un primer análisis, el abogado de Micaela, Sergio Sosa Ortega, reconoció que la decisión del jurado está "de acuerdo a derecho" pero no descartó la posibilidad de avanzar con otra acción para revertir la sentencia. "Deberemos ver de qué manera se puede interponer un recurso", indicó, en diálogo con 0223.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli, que estuvo a cargo de la investigación del salvaje hecho, había señalado en audiencias previas que el imputado no fue creíble y que tuvo capacidad de simular. En ese sentido, consideró que no quedaron dudas de que Budeguer no cesó en su actitud aunque la joven escapó de la casa ya que mató a la perra de la pareja después del ataque.