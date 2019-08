Para Arroyo, el incidente con docentes en El Gaucho “fue político”

El jefe comunal explicó que se sacó documentación en el Tribunal de Clasificación Docente “como una mudanza”.

En el marco de la presentación de 17 nuevos vehículos adquiridos por el Municipio, el intendente Carlos Arroyo fue consultado acerca de la polémica generada por el retiro de documentación en el Tribunal de Clasificación Docente -que funciona en el distrito descentralizado El Gaucho- donde este martes a la tarde se registraron leves incidentes por la presencia policial en un ámbito docente.

En ese contexto, Arroyo minimizó la intervención de la policía y de un funcionario de la Secretaría de Educación y dijo que el hecho fue “absolutamente irracional”.

“No salí de mi asombro. Era una mudanza de cajas que contienen documentación vieja para poner documentación nueva para que se pudiera trabajar con el Tribunal, porque se llamó a concurso de exámenes para cubrir y titularizar cargos. Es lo lógico. En Mar del Plata no se titularizaba a nivel secundario, estaban todos en una situación latente. Acá se hacen cosas como se deben con la titularización”, argumentó el Intendente en diálogo con la prensa.

“Había un montón de cajas con personas que ya falleció, que se jubiló, de otras que no se presentaron nunca. Ese material se llevaba a la Secretaría de Educación al depósito”, prosiguió Arroyo en su explicación.

Y agregó: “Se armó un escandalete, una cuestión meramente política, que no tiene pies ni cabeza. No hay un impedimento real, salvo la posición de este último reducto que les queda. Los concursos acá no eran muy populares. Y acá llamamos a los concursos”, dijo Arroyo.

“No creo que los docentes hayan perdido la confianza hacia mi persona"

Consultado por 0223 acerca si estos incidentes le atribuye a cierta pérdida de confianza de los docentes municipales, el responsable del Ejecutivo dijo: “No creo que los docentes hayan perdido la confianza hacia mi persona. No tuve nunca ningún problema en 27 años de administración en una escuela de provincia. No hay ningún conflicto con los docentes. Sino un pequeño grupo, que salen de la norma. Salen en los medios, con el griterío, la forma…eso no es educación de docentes”, cerró.