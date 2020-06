Brote de Covid-19 en Necochea: “Si el pico viene aplanado podremos dar respuesta”

Los 22 casos de coronavirus detectados en Necochea la semana pasada en un período de menos de cinco días, pusieron en alarma a la comunidad, que afronta días de gran preocupación. Luego de darse a conocer el polémico baby shower que desató el alza de contagios, la municipalidad comenzó a realizar un seguimiento epidemiológico que dejó en aislamiento a más de 200 personas y que derivó en la realización de decenas de hisopados.

En diálogo con el programa ATR de 0223 Radio, la secretaria de Salud de la comuna, Ruth Kalle, brindó detalles de lo acontecido: “El martes pasado, cuando se confirmó un caso de una mujer de 49 años, empezamos a realizar toda la investigación epidemiológica de los nexos de sus contactos estrechos y ahí apareció que había una persona que había llegado desde Caba, donde se había operado, a partir de la cual se produjo una línea de contagios familiares. Después de ese caso índice, aparecieron otros contagios familiares en donde se constató la realización del baby shower en una reunión de la que participaron muchas personas que rompieron absolutamente la cuarentena”, graficó la funcionaria.

En marzo pasado, las autoridades habían detectado tres casos importados que tenían nexo con diversos viajes. Esas personas fueron aisladas, controladas y solamente una de ellas tuvo que ser internada durante una semana. Actualmente, están todas dadas de alta curadas de la nueva enfermedad. A propósito de la nueva situación, Kalle aspira a que el seguimiento realizado ahora sobre los últimos casos y los aislamientos decretados terminen por controlar el pico.

“Si estas personas cumplen la cuarentena, no tienen relaciones y seguimos viendo los nexos y no aparecen sorpresas -cuando decimos sorpresas es que no haya información que no nos hayan pasado al sistema de salud-, seguramente vamos a poder controlar el foco. Hoy sería aventurado decirlo, estamos siguiendo el protocolo para lograrlo. Si el pico viene moderado y aplanado podemos dar respuesta desde el sistema de salud municipal” admitió la secretaria.

Desde el municipio aguardan por resultados de decenas de hisopados enviados al INE de Mar del Plata. “Este domingo mandamos 37 muestras más y este lunes otras tantas. Si vemos la relación que tuvimos desde el primer día, cuando tuvimos de 26 hisopados un caso positivo, el segundo día de 18 hisopados hubo seis contagios, luego de 36 hisopados dieron 12 positivos y ya el sábado con 69 hisopados nos dieron cuatro confirmaciones, uno podría estar hablando de que empezamos a controlar el foco” expresó Kalle.

Luego de habilitar comercios, el trabajo de profesionales independientes, la pesca deportiva y sobre todo las caminatas recreativas familiares, la funcionaria comunal reconoció que esa situación “había descomprimido la situación de la gente y había creado un clima de alegría, ya que no solamente se había podido reactivar la actividad económica sino también a recreativa. Veníamos muy bien, hasta que apareció este brote”, explicó.

En ese sentido se expresó también el intendente de Necochea, Arturo Rojas, quien se reunió este lunes con representantes del sector comercial, molestos por la decisión de las autoridades de retrotraer la contención de la pandemia a la fase 1. “Coincido que es injusto que paguen justos por pecadores, pero si no tomamos medidas estamos a un paso de pasar a la fase del conurbano y de que el virus se propague en circulación comunitaria” explicó el jefe comunal.

“Habíamos dado pasos adelante. Pero la decisión que tomamos de forma consensuada y evaluada de volver de alguna manera hacia atrás de golpe y por tiempo indeterminado, es en beneficio de todo el sector, aun sabiendo que les trae consecuencias económicas” agregó el titular del Ejecutivo necochense.