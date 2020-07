Salones divididos y recreos por cursos: así planifica el Gobierno el regreso a las aulas

Los estudiantes de primaria y secundaria dejarán la modalidad virtual para regresar a las aulas después de las vacaciones de invierno. Ante la imposibilidad de reacondicionar las instalaciones, los espacios sufrirán modificaciones y alumnos y docentes deberán adaptarse a los protocolos de seguridad e higiene que por estas semanas termina de definir el Gobierno de la Nación.

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, aseguró que la decisión de volver a las aulas quedará a criterio de cada gobernador a partir de la situación epidemiológica de cada territorio. "A partir de agosto muchísimas provincias van a empezar a tener un regreso progresivo a las aulas de las escuelas que van a ser muy distintas a la de marzo, porque el distanciamiento social implica que no van a poder ir todos los estudiantes todos los días", sostuvo.

En concreto, las aulas serán divididas en dos o tres partes para procurar el distanciamiento de un metro y medio entre los estudiantes dentro de los salones. "Es imposible aumentar la infraestructura escolar en el marco de la pandemia. La única forma de sostener el distanciamiento es dividir las aulas", consideró Trotta en diálogo con 0223 Radio.

"Esto implica que algunos chicos irán dos y otros tres veces por semana. A la semana siguiente rotarán para que tengan la misma cantidad de días. No es el escenario ideal, es el escenario que nos impone la pandemia y es la respuesta que están llevando adelante todos los países del mundo", explicó el ministro de Educación.

Para garantizar que no haya contacto entre los estudiantes, las autoridades planifican reorganizar los recreos en los establecimientos. "Van a tener que ser escalonados. No van a poder salir todos los chicos de manera simultánea. Hay que salir por grado, sosteniendo los dos metros fuera del aula", señaló a la vez que resaltó que el distanciamiento social también deberá cumplirse en los espacios comunes. "Esto implica que no puede haber contacto entre chicos de distintos grados", aclaró.

Además, Trotta indicó que se deberá garantizar esquemas de higiene y desinfección en las escuelas, donde tampoco se podrán hacer actos o reuniones. Con los mismos fines, el horario de ingreso y egreso será escalonado para que no haya amontonamiento en las puertas de los establecimientos y, del mismo modo, el uso del transporte escolar será diferido.

"Hasta que no haya una vacuna o tratamiento contra el Covid-19 vamos a tener que convivir con un sistema dual. El distanciamiento es la manera de garantizar el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa", planteó el ministro de Educación.

En el caso del nivel inicial, el titular de la cartera reconoció que "el distanciamiento es más complejo" entre los más chicos. "Estamos trabajando en eso, generando los consensos para el regreso cuando la salud lo permita. Es parte de la mirada pedagógica que estamos terminando de acordar con todos los actores", expresó.

Para finalizar, Trotta avisó que el ámbito universitario será el último en regresar a las aulas "porque es el nivel educativo más preparado para la virtualización en educación a distancia". "Eso nos da cierta tranquilidad que las clases pueden comenzar de manera distinta, quizás más tarde", concluyó. Al igual que los gobernadores, los rectores de cada casa de estudios deberán tomar la decisión en base a la situación sanitaria y la posibiilidad de adecuar los protocolos a la realidad de las universidades.