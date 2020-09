Arquitectos cuestionan la "huelga a la japonesa": "Hay que respetar las decisiones del Gobierno"

Luego que la Uocra disponga una “huelga a la japonesa”como medida de protesta por el rechazo de Provincia al funcionamiento de las obras privadas en Mar del Plata, desde el Colegio de Arquitectos alertaron sobre las consecuencias sanitarias que la medida puede generar

Según explicó el presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, Eduardo Agüero a 0223 Radio la medida, que tiene un alto porcentaje de acatamiento, trae aparejado un riesgo epidemiológico.

“Entendemos que la situación no da para más, pero no sabemos cuáles son las consecuencias que podría implicar volver al trabajo sin la autorización expresa de las autoridades competentes”, expresó Agüero tras resaltar que no está garantizado el procedimiento ante un eventual accidente o un posible contagio de Covid-19.

Según indicó el titular del Colegio de Arquitectos, el sector se enfrenta a una situación inédita y está en condiciones de retomar la actividad, pero “debemos ser respetuosos de las decisiones que toman las autoridades aunque no estemos de acuerdo”, dijo.

”Sabemos la delicada situación socioeconómica que atraviesa nuestra ciudad en general y nuestra actividad en particular”, señaló Aguero que de todos modos consideró “justificado” el reclamo del gremio de la construcción.