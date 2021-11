Cristina Kirchner: "Todos los días peleo porque Argentina se ponga de pie"

Tal como ocurrió luego de conocerse el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, publicó en sus redes sociales una carta abierta para expresar su opinión.

Con el título “De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades”, la vicepresidenta busca disipar la confusión que existe en torno al tema de las negociaciones con el FMI.

“Hace ya varias semanas desde los medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina y, créase o no -según pude leer en letra de molde-, también desde el FMI y los brokers de Wall Street, se especula con “el silencio de la vicepresidenta’ y su posición respecto de un posible acuerdo con el FMI por los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018″, comienza el texto escrito por la ex mandataria.

De acuerdo al texto, dichas especulaciones son fruto del alto “grado de confusión que se pretende instalar” y a modo de ejemplo cita un titular: “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta”. “La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, sostuvo.

“¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”, dijo en relación a los comentarios de la oposición tras las últimas legislativas.

La vicepresidente se dirige también a la oposición, preguntando: “¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’, ahora quieren que ‘Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal’?”.

“¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”, exclamó Fernández de Kirchner.

Además, en el texto, la ex senadora recuerda a los demás bloques políticos su parte de responsabilidad en la negociación con el Fondo, evocando el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, debatido a fines del 2020 y aprobado por contundentes mayorías en ambas cámaras del Congreso. “Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”, señala.

“Como se podrá observar surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI”. Aunque, agrega, “es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional”.

“Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie, y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro, y sigo, y acordamos con los acreedores privados, estamos negociando con el Fondo", aseguró.

En esta línea, la ex mandataria aseveró: "Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”, concluyó.