Los casos de Covid se disparan y hay incertidumbre por la temporada

El 1º de diciembre Mar del Plata registró 26 contagios de coronavirus y tenía 129 pacientes en tratamiento activo. 28 días después, este miércoles, la ciudad registró el número más alto de casos en toda la pandemia: 631. La cifra hizo trepar a 1.845 la cantidad de casos activos. El aumento es alarmante y causa preocupación en el comienzo de una temporada de verano que prometía dar el puntapié inicial para la recuperación de una ciudad castigada por casi dos años por la pandemia.

Las autoridades todavía se agarran del único dato alentador: el crecimiento de contagios no impacta en la ocupación del sistema sanitario. El primer día del mes, de hecho, había en terapia intensiva dos pacientes infectados con Covid-19. Este miércoles también hay dos.

Sin embargo, la preocupación es grande. “Este nivel de duplicación de casos no lo vimos nunca”, reconoce un hombre de peso en el gobierno de Guillermo Montenegro, que enlas últimas horas ya recibió el primer llamado que corrobora la preocupación: “¿Sabés si se cierra todo?”. Parece no haber margen para una restricción severa, pero por el momento la única certeza es que la curva de casos sostendrá este ascenso furioso.

Si bien la evidencia científica muestra que ante la población vacunada la enfermedad no genera casos graves, el titular de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, precisó hoy que hay 110.000 marplatenses que sólo se dieron una sola dosis. El funcionario provincial no lo precisó, pero la gran mayoría de los que no completaron el esquema de vacunación o ni siquiera lo iniciaron son niños, adolescentes y jóvenes.

Las alarmas se encendieron en todos los rubros, pero fundamentalmente en aquellos que anhelaban una temporada como la que se está viviendo para recuperarse después de casi dos años trágicos. Por ahora, entre los empresarios de la nocturnidad y el entretenimiento reina la incertidumbre y prefieren no aventurar definiciones. “Veo poco margen para cerrar actividades pero tampoco veo otra salida si sigue escalando así”, reconoció un organizador de eventos masivos.

Los empresarios de la noche esperan que se dé una tendencia similar a la del año pasado, cuando luego de las fiestas de fin de año hubo un aumento de casos, que se estabilizó durante enero. La hipótesis no contempla dos variantes:

Delta y Ómicron son mutaciones mucho más contagiosas que las que había la temporada anterior.

que las que había la temporada anterior. La suba de casos se mantuvo hasta el 10 de enero. Con el ritmo actual de crecimiento la cifra para ese entonces puede ser exponencial.

Aún si el crecimiento de casos sigue sin tener impacto en el sistema sanitario, los sectores del entretenimiento tienen una preocupación latente que quedó gráficamente evidenciada en las últimas horas, cuando debieron suspenderse dos obras de teatro por el contagio de sus protagonistas (Nito Artaza y Fátima Florez). ¿Cómo se manejarán los aislamientos ante esta propagación fenomenal?

En el sindicato de Gastronómicos, por caso, hay una fuerte preocupación por el cumplimiento de los protocolos. La reducción de los días de aislamiento para aquellos que tengan el esquema de vacunación completado anunciada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, da algo de alivio, pero no resuelve el problema. Hoy ya hay muchos trabajadores aislados por haberse contagiado o ser contacto estrecho. Si la propagación continúa así comenzará a haber dificultades para poder prestar los servicios en cada lugar. “Lo otro que puede pasar es que obliguen a la gente a ir igual y el problema sería peor”, reconoció un dirigente gremial.

Presupuesto provincial vs presupuesto municipal

En una sesión maratónica, la Legislatura provincial aprobó el Presupuesto 2022 que elevó Axel Kicillof. ¿Qué impacto tiene para Mar del Plata? En concreto, la ciudad recibirá unos 800 millones de pesos por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y por el fondo de seguridad, que en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición se amplió a cualquier bien de consumo y no solo a patrulleros como se había establecido en un principio.

En términos políticos, mostró un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos para poder aprobar la ley madre y la fiscal e impositiva, que establece un aumento, en promedio, del 35%. “Los concejales de Mar del Plata deberían haber escuchado a Marcelo Feliú (senador del FdT) que destacó una y otra vez la responsabilidad de la oposición”, dijo un dirigente de Juntos, que marca con preocupación una postura más “radicalizada” del principal espacio opositor en Mar del Plata.

En el entorno del intendente profundizarán esta idea: Juntos es una oposición responsable a Kicillof, mientras que el Frente de Todos es una oposición dañina a Montenegro.

“También pueden ver ellos la postura que tuvo Juntos en el Congreso, que dejó al gobierno nacional sin presupuesto”, replicó un dirigente del FdT marplatense, que además reparó en un “detalle” que el montenegrismo no dice: el aumento impositivo en la provincia fue del 35% en promedio, mientras que el Ejecutivo local propuso una suba de tasas del 45%.

La tensión que se prevé, por ahora, no se tradujo al Concejo Deliberante: todavía no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición y no se conformaron las comisiones para comenzar a tratarlo.

Con el arribo de miles de turistas que comienzan a llegar a Mar del Plata para pasar Año Nuevo frente al mar, Montenegro protagonizó este miércoles una reunión relevante desde lo político. El gobernador de Jujuy y titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, se reunió primero con el titular del comité provincia Maxi Abad y los referentes locales del partido.

Pero luego, se reunió con el jefe comunal en el Torreón del Monje. La foto no pasará desapercibida en medio de las críticas que el jujeño lanzó en los últimos tiempos a distintos dirigentes del Pro. “En Mar del Plata tenemos una alianza con Maxi y para nosotros es fundamental. Y no tenemos que dar muestras de cuán del Pro somos”, analizó un hombre cercano al intendente.