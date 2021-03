El oficialismo busca aprobar el proyecto en la comisión de Movilidad Urbana

La Comisión de Movilidad Urbana de General Pueyrredon retomará este lunes el tratamiento del pliego para licitar el transporte público de pasajeros con el objetivo de poner a votación el expediente para que pase a la comisión de Legislación.

Fuentes del oficialismo consultadas por 0223 confirmaron que la intención del presidente de la comisión, Agustín Neme, es que el pliego salga aprobado este lunes, luego del intenso debate que surgió en las últimas semanas, a partir de la exposición de funcionarios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. De todos modos, el futuro del expediente no es sencillo: hasta el momento el oficialismo no tiene los votos necesarios para sancionar la ordenanza en una sesión plenaria.

Luego de que el Ejecutivo elevara el pliego para licitar el servicio de transporte público y tras las intervenciones en la Comisión de Movilidad Urbana, el oficialismo implementó algunas modificaciones al proiyecto original, aunque no fueron suficientes para conseguir el apoyo de los bloques opositores. El Frente de Todos ya manifestó su rechazo a la iniciativa oficialsta. Plantean que la extensión del contrato no permite garantizar la prestación de un servicio de calidad y piden que se licite por separado el servicio de transporte en sí y la construcción y edificación de los intercambiadores.

Otro de los bloques que aún no garantizó su apoyo es Acción Marplatense. Si bien no está confirmado su rechazo, las negociaciones entre el Ejecutivo y el partido vecinalista no prosperan.

Esto no impediría que el expediente resulte aprobado en la comisión de este lunes, pero sí sería un obstáculo imposible de sortear en la sesión plenaria.