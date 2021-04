Crece el número de personas que reciben asistencia alimentaria

Luego que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) revele que la pobreza en General Pueyrredon alcanzó la cifra récord del 41,1%, que comprende a unos 265.580 marplatenses y batanenses que no pueden cubrir sus necesidades básicas, los integrantes de los Comité Barriales de Emergencia aseguraron que en la periferia de la ciudad, se duplicó el número de personas que se acerca en busca de un plato de alimentos para satisfsacer sus necesidades alimentarias. "Muchas veces se van llorando porque no tenemos un plato de comida para darles", graficaron.

En diálogo con 0223 Radio, Rodrigo Hernández, referente del Movimiento Barrios de Pie e integrante de la Mesa Social apuntó directamente a la decisión del Municipio de recortar el presupuesto que destinaba a los Comedores y merenderos de la ciudad.

"Los CBE no tienen que dejarse de lado y no tiene que pasar lo que esta pasando ahora que inexplicablemente recortaron la asistencia a los sectores mas precarizados", dijo Hernández al tiempo que destacó que durante el 2020, en el marco de la pandemia por coronavirus, el gobierno de Guillermo Montenegro los acompañó, pero, con la llegada de la temporada, la ayuda que reciben los establecimientos de emergencia se vio visiblemente reducida.

Según detalló Hernández, desde el Municipio explicaron que la baja en el presupuesto se debe a que las autoridades consideran que con la llegada de la temporada de verano se iba a regularizar la situación laboral de cientos de marplatenses. "Pero eso no pasó, la temporada no salvo la vida de los marplatenses, no hubo reactivación", dijo.

En este sentido, el referente social explicó que la población que padece el recorte presupuestario "es gente que está al lado de ellos y tiene hambre y muchas veces se van llorando del comedor porque no hay comida. y no vamos a ser los únicos que carguemos con el peso de ser quienes enfrentan la realidad", explicó.

"Hay cada vez más familias que necesitan de un comedor o merendero y no les podemos decir que no salgan si en sus casas hay hambre. La gente que va a las marchas, es gente que está desesperada", concluyó.