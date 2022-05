Reconocimiento Facial de Prófugos: Juntos bloqueó propuesta del FdT y se empantana el debate

El proyecto del intendente Guillermo Montenegro para incorporar un software que permita el reconocimiento facial de prófugos a través de las cámaras del COM sumó nuevos ingredientes que avizoran un tratamiento cuanto menos tenso con sectores de la oposición. Ahora, y mientras se esperan informes del Ejecutivo, el interbloque Juntos envió al archivo una propuesta del Frente de Todos para convocar a una jornada de trabajo multisectorial para debatir la iniciativa.

Con el voto de los cuatro concejales de Vamos Juntos y la UCR, Juntos bloqueó definitivamente la propuesta en la Comisión de Seguridad, que este jueves realizó el primer tratamiento del expediente presentado hace dos semanas. La postura fue duramente cuestionada por el Frente de Todos, que acusó al gobierno de no habilitar la instancia al no tener argumentos para defender la instalación de la herramienta tecnológica. En tanto, el presidente de la comisión Nicolás Lauría, no apoyó la postura del oficialismo y acompañó el pedido opositor.

Envalentonados luego que un juez porteño suspendiera su aplicación en Caba por el uso indebido de las bases de datos, desde el bloque opositor señalaron que la intención del Ejecutivo es montar un sistema de espionaje en Mar del Plata. “Montenegro te quiere espiar”, dijo sin filtro Vito Amalfitano en una reciente sesión del Concejo Deliberante.

Mientras se espera que distintas dependencias municipales respondan los pedidos de informes presentados desde el Concejo Deliberante, a comienzos de mayo el Frente de Todos propuso la realización de una jornada institucional para profundizar en las miradas sobre la propuesta del gobierno municipal. Allí serían convocados representantes del Concejo Deliberante, de la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo municipal, organizaciones de derechos humanos y civiles, organizaciones ligadas a la sociedad de la información y derechos digitales.

Sin embargo, la postura de Juntos, que tiene mayoría en Seguridad, fue contundente. “Todo lo que se tenga que debatir debería ser hecho dentro del expediente (original), no vemos la necesidad de otro expediente con una mesa de trabajo cuando se está debatiendo en el HCD y los medios públicos”, expuso Guillermo Volponi (Vamos Juntos).

“Que en la jornada de trabajo se nos refuten las críticas y fundamentaremos las nuestras. Entre todos tenemos que buscar lo mejor para la seguridad, no debemos negarnos a las posibilidades tecnológicas en función de la seguridad y debatir si esto es efectivo y seguro, si no invade la privacidad. La jornada de trabajo es una buena forma de hacerlo, más allá de cómo avance el proyecto original”, insistió Amalfitano, sin eco en el oficialismo.

Los cruces entre Volponi y Amalfitano fueron escalando y hasta se desató una inaudita polémica sobre la política interior de Estados Unidos. Luego que el concejal kirchnerista afirmará que el reconocimiento facial fue prohibido en distintas ciudades del mundo, entre ellas San Francisco, el edil del Pro le retrucó con “qué causalidad que el Partido Demócrata es el que gobierna en San Francisco”. “No sé qué problema tiene Volponi con el Partido Demócrata. En San Francisco está Silicon Valley, las empresas que se pronunciaron en contra son Amazon y Microsoft, que dicen que no está garantizada la seguridad del sistema. Estas empresas no están sospechadas de kirchneristas, si no me equivoco”, recibió como respuesta.

“No tengo ningún problema con el Partido Demócrata, ni con el Republicano. Al contrario, leo y aprendo mucho sobre Estados Unidos y su Constitución. Sí rechazo al gobierno de Venezuela, me gustaría qué me diga que piensa del gobierno de Maduro”, replicó Volponi, quien acuso al kirchnerismo de “haber liberado presos durante la pandemia, una situación que todavía estamos sufriendo los bonaerenses”.

Tras leer un fragmento de la entrevista que Montenegro concedió a 0223, donde aseguró que “si alguno hoy me viniera a plantear una cuestión política le diría que no está enfocado, porque el problema no es ese; es el bache, la luz, la plaza, la gente”, Amalfitano ironizó con el que su propio bloque lo contradice, al negar el debate sobre este proyecto de seguridad. ”El intendente repetidamente dice que no tiene propuestas de este bloque, bueno, vamos a hacer un debate ya que quiere debatir”, agregó su compañero Roberto Páez.