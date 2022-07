“No nos representa a muchos colegas”: cuestionan la actual conducción del Colegio de Arquitectos

Ante numerosos desacuerdos que van desde lo ideológico hasta en cuestiones prácticas relacionadas al ejercicio de la profesión, un grupo de arquitectos de Mar del Plata decidió armar una lista para competir en las próximas elecciones por la conducción del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (Capba) distrito 9.

En el Día del Arquitecto, que se conmemora este 1 de julio, el arquitecto Pablo Oliva, representante de la lista "Azul y Blanca", saludó a todos los y las colegas en su día y tuvo unos minutos con 0223, donde contó las razones que motivaron a crear este nuevo espacio político institucional y su mirada respecto a cómo esta la actividad ligada a la construcción de Mar del Plata.

“Esta nueva propuesta surge porque en estos dos últimos años y medio, la conducción del Capba 9 tiene una política de enfrentamientos con muchos sectores de nuestra ciudad, manifestaciones que chocaron en principio contra el mismo sector de la construcción, como la Uocra y el Centro de Constructores, así como otros sectores empresarios de la ciudad”, señaló Oliva.

El arquitecto Pablo Oliva, titular de la lista "Azul y Blanca"

En ese marco, el arquitecto expuso sus diferencias contra “posturas medio ideológicas que van al choque” de la actual conducción del Capba 9, que rechazaron la “huelga a la japonesa” de la Uocra en el momento de la cuarentena por el Covid-19, la gran cantidad de carpas en las playas y al uso de los decks en la gastronomía. “Todo esto nos enfrentó con distintos sectores productivos de la ciudad y esta posición no nos representa a nosotros ni a muchos colegas, por eso nos hemos unido para enfrentarlos en las primeras semanas de noviembre en las elecciones”, señaló.

“También para los propios matriculados, no estamos de acuerdo en cuestiones burocráticas como el nuevo sistema de visado de planos, que antes se hacía en 48 horas y hoy tardan 10 días. Eso en el día a día, nos complica mucho en nuestro trabajo”, añadió.

“Buscamos la integración de todos los sectores, esto no es un gremio, un colegio de profesionales es otra cosa, es para trabajar en conjunto, en mejorar para nosotros y también para la sociedad. La política de esta gente es más cerrada hacia sí mismos. La idea es tener una propuesta nueva, de reencontrarnos con sectores de la construcción, como la Uocra, el Centro de Constructores, la Cámara Argentina de la Construcción, donde tenemos un Foro y la Facultad de Arquitectura. Su posición ha generado muchas rispideces, sobre todo en el reinicio obras en la pandemia. Nuestra propuesta es ordenar el colegio internamente para el matriculado y para afuera, vincularnos con todos los sectores para aportar desde nuestro lugar, soluciones y no problemas. Unir fuerzas para que las cosas funcionen. No poner trabas", completó.

Por último, se refirió a cómo está la construcción en Mar del Plata: “La realidad, es que todavía el sector no se ve demasiado afectado por la situación económica, porque hay obras en construcción. Si bien las obras no se paran, se ha bajado el ritmo. Como profesionales, esto hace que no haya nuevos ingresos de expedientes de nuevas obras. Igualmente por ahora, se está construyendo pero a un ritmo lento”, concluyó Oliva.